MLB: David Ortiz elogia de esta manera a Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr.

El béisbol tiene momentos que trascienden estadísticas y campeonatos. Esta vez no se trata de un jonrón decisivo ni de un anillo de Serie Mundial, sino de una confesión cargada de nostalgia que resalta la importancia del deporte. David Ortiz, una de las figuras más influyentes del béisbol latinoamericano y de República Dominicana, abrió su corazón al ver consolidarse en Grandes Ligas a dos jóvenes que conoció cuando apenas eran niños: Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr.

La leyenda dominicana compartió una reflexión íntima tras responder preguntas de la prensa, que rápidamente conectó con fanáticos en las redes sociales. Más allá de los reflectores y los contratos millonarios, Ortiz recordó aquellos días en los que ambos corrían por el clubhouse mientras sus padres hacían carrera en las Mayores y ellos eran unos niños.

David Ortiz habla sobre Fernando y Vladimir Jr.

Para el miembro del Salón de la Fama, verlos brillar tiene un significado especial. “Me siento viejo”, confesó entre risas.

Sin embargo, su mensaje fue mucho más profundo que una simple anécdota. El bateador zurdo dejó claro que siente un orgullo inmenso por el crecimiento profesional y personal de ambos jugadores en la Gran Carpa.

El histórico número 34 no solo fue testigo de sus primeros pasos en un terreno de Grandes Ligas; también se convirtió en una figura cercana durante su desarrollo en sus respectivas carreras. En sus palabras se percibe un sentimiento casi paternal y lo ha dejado claro en cada una de sus palabras.

Fernando Tatis Jr. se ha consolidado como uno de los peloteros más electrizantes y completos de su generación, mientras que Vladimir Guerrero Jr. ha demostrado ser un bateador de su época, con capacidad para liderar ofensivas de primer nivel. Ambos, hijos de ex grandes ligas, crecieron rodeados de ambiente y conversaciones de béisbol.

El mensaje del exjugador de los Boston Red Sox refleja algo que pocas veces se ve en el deporte profesional: la continuidad de una hermandad que va más allá del terreno y que son dos generaciones que están haciendo historia.

Finalmente, en tiempos donde la competencia es aguerrida, sus palabras recuerdan que este deporte genera afecto, mentoría y memoria a lo largo de los años y eso se demuestra cada vez que David Ortiz comparte con Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr.