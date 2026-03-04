Venezolano lidera umpires latinos que participarán en Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

Además de lo que será la participación de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, el país también tendrá participante entre las autoridades encargadas de impartir órdenes en el venidero torneo, que está pautado a iniciar este jueves 4 de marzo.

Cuatro umpires con destacada trayectoria en la Serie del Caribe serán parte del cuerpo arbitral del torneo mundialista, de acuerdo con la información de la Conferencia de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC). Este grupo de árbitros incluye a los puertorriqueños Delfín Colón y Rubén Ramos, el venezolano David Arrieta y el mexicano Mario Villavicencio, todos con una amplia experiencia en el béisbol internacional.

Su inclusión en el torneo más importante del béisbol mundial refleja la confianza en su capacidad para dirigir en los niveles más altos del deporte, además de ser una oportunidad para que sigan consolidando sus carreras a nivel global. Delfín Colón y Rubén Ramos han sido árbitros recurrentes en la Serie del Caribe, con participaciones notables en eventos como la edición de San Juan 2020 y Santo Domingo 2022. Más recientemente, Colón estuvo presente en Mexicali 2025, mientras que Ramos formó parte del grupo arbitral en la edición de Jalisco 2026.

Venezolano David Arieta llegará al Clásico Mundial 2026

Por su parte, David Arrieta ha acumulado una experiencia significativa en varios torneos de la Serie del Caribe, destacándose en San Juan 2020, Mazatlán 2021, y Santo Domingo 2022, entre otros. En cuanto a Mario Villavicencio, hizo su debut en la Serie del Caribe en febrero pasado, participando activamente en Jalisco 2026, lo que marca un importante hito en su carrera como árbitro.

El aporte caribeño no termina con los árbitros, ya que también hay una representación puertorriqueña en los supervisores del torneo. Jorge Bauzá, Director del Torneo Serie del Caribe y Supervisor de Desarrollo de Árbitros, estará a cargo de la supervisión en la primera fase del torneo que se jugará en San Juan.

Además, Carlos Rey, otro árbitro puertorriqueño con vasta experiencia en la Serie del Caribe, representará a la World Baseball Softball Confederation (WBSC) en la fase que se jugará en Miami. La participación de estos árbitros y supervisores en el Clásico Mundial subraya la calidad y el reconocimiento internacional de los oficiales de la región caribeña en el béisbol mundial.