Con siete victorias (tres de grado) conoce al jinete más destacado de la semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Tyler Gaffalione, de 31 años, ganador del Premio Eclipse al Jockey Aprendiz Campeón de los Estados Unidos en 2015, se ha convertido en una de las estrellas en ascenso de las carreras al haber ganado más de 200 carreras cada año en sus primeras tres temporadas completas.

Este año, ha participado en casi todas las carreras de la temporada del Championship Meet de Gulfstream Park, y el sábado, en la jornada estelar del Fountain of Youth Day, no fue la excepción. Gaffalione obtuvo victorias en tres carreras de stakes en césped, incluyendo dos sorpresas, para un total de siete triunfos en la semana 14. Para sus conexiones produjo $573,720.

Por consiguiente, el panel de expertos en carreras votó a Gaffalione como el Jinete de la Semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

Gaffalione líder en Stakes de la Florida

Para la jornada del sábado en Gulfstream Park, con una cartelera de 14 carreras con nueve stakes, ocho de ellos de grados. Gaffalione, comenzó la jornada con el entrenador Brendan Walsh, para ganar con Lion Lake (IRE) en el Herecomesthebride Stakes (G3), por pescuezo en 1:32.80 para la milla en césped para potrancas de tres años.

La misma yunta, se impuso con Lush Lips (GB) en el Honey Fox Stakes (G3) que exhibió un potente atropellada para quedarse con el evento en 1:33.71 para una milla en césped. Con Todd Pletcher, Tayler, a bordo de Grand Sonata se llevó el Mac Diarmida (G2) en césped, que atropello y superó a los líderes para ganar por medio cuerpo en 2:11.26 para consumar una tarde exitosa, que además lo mantiene como líder en el circuito de la Florida por stakes ganados con nueve.

Próximos compromisos del campeón floridense

Gaffalione se encuentra actualmente en el segundo lugar en la estadística en Gulfstream, detrás del líder perenne Irad Ortiz, Jr.

Gaffalione monta en Gulfstream el jueves y viernes, en el inicio de la semana 15 del Championship Meet, y luego viaja a Santa Anita el sábado para montar a Dazzling Move en la Beholder Mile (G1) para Saffie Joseph, Jr., y a Almendares (GB) en la Frank E. Kilroe Mile (G2) para Phil D'Amato.

De camino al Kentucky Derby (G1) Gaffalione monta a Paladin para Chad Brown y a Bella Ballerina para Brendan Walsh en el Kentucky Oaks (G1).

Otros nominados para Jockey de la Semana incluyen a Javier Castellano con dos victorias en stakes de grado en Gulfstream, Manny Franco que ganó el Gotham (G3), Flavien Prat con tres victorias en stakes, dos de grado y el miembro del Salón de la Fama John Velazquez que ganó el Rebel (G2) en Oaklawn.