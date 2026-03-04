Auxerre vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Por la fecha 25 de la Ligue 1, RC Strasbourg y Auxerre se enfrentan el sábado 7 de marzo desde las 14:00 horas, en el estadio L'Abbé-Deschamps.
Así llegan Auxerre y RC Strasbourg
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1
Auxerre terminó con un empate en 2 frente a Lorient en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 2 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 6 goles y sumó 5 a favor.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
En la fecha pasada, RC Strasbourg finalizó con un empate 1-1 ante Lens. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 8 tantos.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.
El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que la visita acumula 35 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (10 PG - 5 PE - 9 PP).
El encuentro será supervisado por Jérémie Pignard, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|57
|24
|18
|3
|3
|34
|2
|Lens
|53
|24
|17
|2
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|24
|14
|3
|7
|13
|8
|RC Strasbourg
|35
|24
|10
|5
|9
|9
|16
|Auxerre
|18
|24
|4
|6
|14
|-16
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Olympique de Marsella: 13 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Paris FC: 15 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Auxerre y RC Strasbourg, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas