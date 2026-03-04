¡Regresa! Robert Lewandowski da buenas noticias al Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Robert Lewandowski ha mostrado una evolución favorable de su reciente lesión y todo apunta a que podrá estar disponible para el crucial duelo de Liga ante el Athletic Club en San Mamés.

El ariete polaco, que se vio obligado a ver desde la grada la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, ya trabaja en su puesta a punto para no dejar huérfano el ataque azulgrana en el tramo final del campeonato.

¿Qué pasó con Lewandowski?

El tercer máximo goleador del equipo esta temporada sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo tras un fuerte traumatismo en el último encuentro liguero ante el Villarreal.

Aunque la zona es delicada, el cuerpo médico del club ha dado el visto bueno para que el delantero se reincorpore a la dinámica competitiva, siempre y cuando utilice una máscara protectora personalizada que evite cualquier impacto directo en la zona afectada durante los próximos partidos.

Con dicha protección completó el entrenamiento de hoy y las sensaciones fueron positivas, dejando aliviado al cuerpo técnico de Hansi Flick.

Respira Hansi Flick

La vuelta de Robert Lewandowski es un balón de oxígeno para un Barcelona que llega a Bilbao con la defensa y el centro del campo en cuadro por las bajas de Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Gavi.

Contar con la referencia ofensiva del polaco será clave para intentar asaltar la "Catedral", un escenario donde la pegada del ex Bayern se vuelve indispensable para mantener el pulso por el título de Liga.

Si no hay contratiempos de última hora en las sesiones de entrenamiento, Flick recuperará a su máximo artillero para una de las salidas más difíciles del calendario.