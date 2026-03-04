Barcelona: Jules Kounde se rompe en el momento más crítico

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona ganó 3-0 la vuelta contra el Atlético de Madrid por Copa del Rey. El resultado aunque fantástico no les alcanzó para avanzar a la final del campeonato español. Sin embargo, perdieron mucho más que ese pase, ya que Jules Kounde cayó lesionado de gravedad.

Kounde que es uno de los defensores más solventes del Barca: sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. Un problema muscular complicado que lo dejaría fuera de juego hasta por un mes. Su baja es indefinida, bajo la evolución de su lesión en el muslo.

Hansi Flick pierde a un pilar de la defensa con: Athletic Club, Sevilla, Rayo Vallecano y la doble eliminatoria de Champions League contra el Newcastle en marzo. El francés en teoría se perdería estos juegos con la posibilidad de volver luego de la primera fecha FIFA del 2026.

Alejandro Balde también cayó lesionado contra Atlético de Madrid

Alejandro Balde también cayó lesionado contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey. El joven defensor sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Estará de baja aproximadamente 4 semanas, por lo que estará disponible para luego de la fecha FIFA del 2026.

Balde que se ha consolidado como lateral izquierdo durante esta temporada, se ha perdido 5 juegos por lesión. La primera la sufrió el 3 de septiembre al 1 de octubre. La segunda es esta durante la Copa del Rey que lo llevará a perderse los dos juegos de Champions League.

Ante la baja de Alejandro, seguramente Gerard Martín sea el dueño de la banda izquierda. El defensor de 24 años ha tenido un buen rendimiento durante la temporada. La baja de Kounde obliga a usar a Joao Cancelo en la derecha, porque no tiene más laterales.

FC Barcelona centrado en LaLiga y la Champions League

El FC Barcelona está desarrollando una campaña bastante buena pese a la eliminación en Copa del Rey. Es un equipo que lidera LaLiga con 4 puntos de ventaja, pero además, enfrentará al Newcastle en Champions, con opciones reales de ganar la eliminatoria y avanzar a cuartos de final.