Stephany Abasali barre el piso con excandidata del Miss Universo 2025

Unas recientes declaraciones de Inna Moll, Miss Chile 2025, sacudieron a Stephany Abasali, quien no se quedó callada luego de que en una entrevista mencionara a Venezuela en el Miss Universo.

La representante de Chile en el certamen internacional ofreció una breve entrevista para hablar sobre su participación, los escándalos, la posición de su país, y su visión del Miss Universo.

Miss Chile habla de Venezuela

Para Inna la producción del programa no estuvo a la altura y se vio opacada por los problemas como las acusaciones contra Anne Jakrajutatip, dueña del concurso, y el polémico encontronazo entre Nawat Itsaragrisil y la actual Miss Universo, Fátima Fernández.

La chilena argumentó que su país “no tiene peso de banda” en el certamen a diferencia de Venezuela, y su representante Stephany Abasali, quien, según ella, tuvo hasta dos años de preparación y contó con todos los recursos para poder avanzar a un cuadro final.

“Chile no tiene peso de banda, siendo chilena no voy a ser la favorita de los missólogos, porque Venezuela viene preparándose desde hace dos años, con los mejores diseñadores, con el mejor presupuesto (hay diferencia) de 30 maletas a cuarenta. Yo que tenía que hacerme el pelo todos los días y ella que tenían un postizo que se lo ponían acá, casi que la peluca completa”, confesó.

Stephany Abasali responde con furia

A través de un comentario, Stephany Abasaly le respondió con criterio a Inna Moll por sus afirmaciones, destacando que los resultados se logran con esfuerzo y dedicación.

“Los libros están ahí para todo...EI esfuerzo y dedicación no dependen de los recursos sino de cómo te preparas para cualquier evento de la vida. El privilegio no garantiza el éxito si no hay disciplina. Y el tiempo...es solo una variante”, escribió.

Usuarios y fanáticos de los certámenes se encuentran divididos, mientras unos respaldan la respuesta de la venezolana, otros apoyan a la chilena por atreverse a hablar.