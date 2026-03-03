LVBP: Yadier Molina se queda en Magallanes por dos años más

Suscríbete a nuestros canales

Ya es oficial. Este martes 3 de marzo, Navegantes del Magallanes anunció la continuidad de su manager, el puertorriqueño Yadier Molina, por dos temporadas más, con opción a una tercera. Molina volvió al conjunto filibustero en noviembre de 2025, y logró enderezar el rumbo para llevar a la "Nave" a conseguir su título número 14.

"¡El líder regresa! Yadier Molina dirigirá a la Nave por las próximas 2 temporadas con opción a una 3ra", reza el texto con el que el actual monarca de la pelota invernal de nuestro país anunció la continuidad del boricua, quien contará con un staff bastante similar, pero con algunos retoques importantes.

El "Marciano" sigue en Magallanes

Yadier Molina se mantendrá al frente del Magallanes para la temporada 2026/27 y para la 2027/28, luego de haber sido el arquitecto de una de las remontadas más memorables en la historia de la LVBP.

Molina tomó a Magallanes en el último lugar de la tabla, en el mes de noviembre, y contra todo pronóstico logró clasificar al equipo al Round Robin, al finalizar tercero en la tabla regular. En postemporada, Navegantes inició con foja de 1-5, pero nuevamente se levantaron de forma sensacional para culminar con 10 triunfos y seis caídas, para meterse en la Final, en la que derrotaron en seis juegos a Caribes de Anzoátegui.

Además, el cuerpo técnico de Yadier Molina tendrá algunas variantes, con las salidas de Mario Lissón y Ramón Borrego, y nombres nuevos como el del canadiense Richard "Stubby" Clapp, quien fue compañero de Molina en Cardenales de San Luis.

Staff magallanero para la 2026/27: