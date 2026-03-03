El factor García Mosquera: Una coincidencia ganadora que define los clásicos del fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El calendario hípico venezolano se prepara para un fin de semana de emociones intensas. La acción inicia en el óvalo de Valencia con ocho competencias, para dar paso el domingo a la reunión número 11 en el Hipódromo La Rinconada. Esta jornada dominical rinde tributo a dos pilares de la hípica nacional: Ana María Freudman y Mauricio Azar.

Más allá de los trofeos, la estadística presenta una curiosidad que acapara la atención de los expertos: el entrenador Ramón García Mosquera figura como el denominador común en la corta pero prestigiosa historia de estos clásicos.

El reto de los Parilli: La Rinconada Selectivas

Desde la elevación de estas pruebas a grado clásico en 2021, García Mosquera acumula cuatro triunfos entre ambos eventos. En el Clásico Ana María Freudman (GIII), el preparador inscribió su nombre en los libros de historia gracias a las victorias de Afrodita de Padua (2021) y Fast Sensations (2023).

(AFRODITA DE PADUA)

(FAST SENSATIONS)

Para esta edición, Ramón no presenta ejemplares en la nómina. Esta ausencia abre la puerta a los entrenadores Fernando Parilli Araujo (con Bella del Cielo y Madame Karina) y Fernando Parilli Tota (con la importada Farolera), quienes saltarán a la pista con la misión de igualar el récord del actual líder.

Un dominio con nombre propio: Mauricio Azar: Grado III

La hegemonía de García Mosquera resulta aún más evidente en el Clásico Mauricio Azar Semane. El preparador ostenta un registro impecable en esta selectiva:

2021: Se adjudicó la primera edición con Gran Giocatore en distancia de 1.500 metros.

2023: Repitió la hazaña con Vermelho, ejemplar que detuvo el cronómetro en 79" exactos para los 1.300 metros.

Este domingo, en la cuarta carrera del programa, el "Rey de Copas" buscará aumentar su vitrina. La responsabilidad recae sobre el potro Gran Nicanor, el cual contará con la conducción de Maykor Ibarra. La prueba, que reparte una bolsa de $130.000, definirá si la racha de Ramón García Mosquera se mantiene intacta o si surge un nuevo nombre que rompa su invicto en esta competencia.