Genética de oro en Coche: Debuta la nieta de un ejemplar con producción millonaria

El Hipódromo La Rinconada abre sus puertas este domingo 8 de marzo para la undécima reunión del año. El programa oficial consta de diez competencias de alto nivel, entre las cuales destacan dos pruebas selectivas de Grado III en el ciclo no válido. Sin embargo, la mayor expectativa del público hípico se concentra en la primera carrera de la tarde, pautada para la 1:30 p. m. en el óvalo de Coche.

En este trayecto de 1.100 metros, exclusivo para yeguas de tres años (nacionales e importadas, debutantes o no ganadoras), ocurre un evento de especial interés: el estreno en Venezuela de la alazana Brookline.

Un origen de campeones: El pedigree de Brookline

La pupila del Stud "San Manuelito" posee un linaje que justifica la inversión y las miradas de los expertos. Es hija del semental Practical Joke, un corredor de élite que acumuló cinco triunfos en 12 presentaciones en Estados Unidos. Entre sus éxitos resaltan eventos de Grado 1 como el Hopeful Stakes, el Champagne Stakes y el H. Allen Jerkens Stakes, además de un meritorio tercer lugar en la Breeders’ Cup Juvenile.

Por el lado materno, Brookline desciende de Midnight Ballet, ganadora en cuatro ocasiones tras 15 salidas a la pista. Su abuelo, el legendario Midnight Lute, fue un especialista en la velocidad con una producción superior a los 2,6 millones de dólares. En su hoja de servicios brillan dos victorias consecutivas en la Breeders’ Cup Sprint (G1), tanto en la edición de 2007 en Monmouth Park como en la de 2008 en Oak Tree.

Trayectoria y equipo de confianza

Brookline llega a la arena de Caracas tras una breve campaña en hipódromos estadounidenses. La alazana participó en tres ocasiones en circuitos de prestigio como Ellis Park, Kentucky Downs y Horseshoe Indianapolis, aunque en aquel periplo no logró el acceso al recinto de ganadores.

Ahora, la yegua inicia una etapa bajo el entrenamiento del profesional Ismael Martínez. Para este compromiso, contará con la conducción del jinete Yoelbis González, quien tendrá la responsabilidad de guiarla con un hándicap de 56 kilos.

Inversión y mercado

El historial comercial de Brookline también refleja el valor que el mercado hípico otorgó a su físico y genética. En septiembre de 2024, fue adquirida como Yearling por la suma de 200.000 dólares. Posteriormente, en el año 2025, cambió de manos por un monto de 40.000 dólares, precio previo a su traslado definitivo al territorio venezolano para su campaña actual.

La undécima reunión del año promete así un inicio electrizante. La presencia de sangre internacional en la primera competencia añade un atractivo extra a una jornada que reafirma la vigencia y el crecimiento del espectáculo hípico en el majestuoso óvalo de Coche.

Este ha sido el ejercicio más reciente de Brookline:

Feb 20 Y. González E/P 14,3 27,2 40,2 53 65,2 (1000) 78,3 2P 92,2/ contenida y fenómena con remate de 12,2.

Feb 27 Y. González E/P 13,2 26,1 38 50,4 (800) 64,1 2P 79,1// dio pony, contenida y muy bien, con Time Report con remate de 12,4. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.