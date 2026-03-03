¿Por qué Skippylongstocking no correrá el Santa Anita Handicap? Un problema serio lo deja fuera

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Santa Anita Park ha programado para este sábado 7 de marzo una jornada de once competencias que incluye cuatro eventos selectivos. Es un día especial en el calendario hípico por la disputa de uno de sus eventos más emblemáticos: el Santa Anita Handicap (G1).

Con una bolsa de $300,000 y un recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros), el cotejo sufrió una importante baja de última hora: Skippylongstocking, reciente vencedor de la Pegasus World Cup (G1) en Gulfstream Park, no será de la partida.

El ejemplar, bajo el entrenamiento de Saffie Joseph Jr., quedó fuera de la carrera tras un incidente durante su traslado. El preparador declaró al reportero Mike Welsch, de Daily Racing Form, que la decisión se tomó debido a que el caballo se mostró sumamente inquieto durante el embarque al vuelo que lo llevaría a California, al punto que el equipo se vio obligado a bajarlo del avión para preservar su integridad física.

Una campaña de élite

Hijo de Exaggerator en Twinkling, Skippylongstocking posee una campaña envidiable de 36 actuaciones con un balance de 13 victorias, 3 segundos y 7 terceros, con premios por un total de $5,461,250.

El pasado 24 de enero, con la monta de Tyler Gaffalione, el veterano corredor superó al favorito White Abarrio en los $3,000,000 de la Pegasus World Cup (G1). Fue su cuarto intento en dicha competencia antes de lograr finalmente el triunfo.

Tras esa victoria, el ejemplar ejercitó en Palm Meadows en dos ocasiones, donde registró un tiempo reciente de 48.55 para los 800 metros. Lamentablemente, debido a este contratiempo en el transporte, no podrá disputar el famoso “Big Cap”, lo que deja el camino libre a Getaway Car, el pupilo de Bob Baffert que ahora surge como el gran candidato al triunfo.