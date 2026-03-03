Pedigrí millonario: Producto de semental que generó más de $1 millón de dólares como purasangre debuta este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El segundo domingo del mes de marzo y en la conmemoración del Día de la Mujer en el mundo, en hipódromo Internacional La Rinconada celebrará la onceava reunión del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de diez carreras donde dentro de ellas se disputarán dos clásicos de GIII para potros de tres años, primero el Ana María Freudman y luego el Mauricio Azar, ambos en recorrido de 1.300 metros.

La Rinconada: Debuta hijo de semental que produjo más de $1 millón de dólares como purasangre

En la segunda competencia de programa dominical se va a disputar una prueba reservada para potros nacionales o importados de tres años, debutantes o no ganadores en un recorrido de 1.100 metros donde hay una nómina de seis ejemplares a competir y la mitad van a debutar.

Uno de los debutantes de la competencia correrá con la gualdrapa número dos en el lomo, tiene por nombre Paris Priest, nacido el 29 de junio del 2023 en el Haras de More Than Ready Sindicate, el cual no tuvo suerte en dos oportunidades que participó en los óvalos de Colonial Downs y Delaware Park. el purasangre es presentado por el entrenador Jefferson Rivas y tendrá la monta deljockey profesional Johan Aranguren con un peso de 58 kilos.

El tresañero es un producto del semental More Than Ready en Finer Things por Stormy Atlantic el cual era propiedad de Three Diamonds Farm. Su padre, More Than Ready fue un excelente purasangre que dejó una campaña de siete victorias en 17 presentaciones con cuatro segundos y un tercero para producir un total de $1.026.229 en dinero para su propietario, James T. Scatuorchio en su momento,

Se incluyen cuatro pruebas de grado como lo son, King's Bishop Stakes (Gr. 1), Hutcheson Stakes (Gr. 2), Sanford Stakes (Gr. 2) y el Tremont Stakes G3 en los óvalos de Saratoga y Gulfstream Park respectivamente. En el Hutcheson Stakes G2 de Gulfstream Park terminó en empate con el ejemplar Summer Note.

Paris Priest viene de realziar un último trabajo en la pista el pasado sábado 28 de febrero en la mañana donde marcó parciales en pelo de, 16,1 / 30,3 / 45,1 / 59,1 (800), 72,4 / 2 p / 85, 4p /97 // cómodo y bien DDLR / remate de 14. Informó la División de Tomatiempos del INH en sus hojas de ajustes.