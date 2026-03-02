Reina venezolana representa a Tailandia en un certamen internacional

Suscríbete a nuestros canales

La belleza venezolana ha llegada a cada rincón del mundo, la ex Miss Venezuela International 2019, Melissa Jiménez representa a Tailandia en el Miss Brics 2026, celebrado en Rusia.

Aunque la reina criolla no ha publicado nada en sus redes sociales sobre su participación en el certamen internacional, la cuenta oficial del concurso ha hecho público su presentación en la apertura del evento.

Usuarios en redes sociales han cuestionado su actuación en el reinado de belleza debido a que porta la banda del país asiático y no la de Venezuela, sin embargo, existe un trasfondo en las reglas del Miss Brics que permite la participación de este tipo de candidatas.

Miss Brics, un certamen con sus propias reglas

Por tradición en los concursos de bellezas las candidatas nacidas o nacionalizadas representan a su país, sin embargo, las reglas cambian para el Miss Brics.

El reglamento establece que las concursantes no están obligadas a representar a su país de nacimiento. Pueden hacerlo por residencia, lazos culturales o incluso por invitación de la organización, siempre que tengan un vínculo real con la nación que representan.

Este evento que se desarrolla desde el 01 al 08 de marzo, en Kazán, Rusia, tiene como objetivo unir a las naciones del bloque económico como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y más países. Para esta edición 51 delegadas de 17 países, incluyendo Tailandia competirán por el título de belleza.

¿Quién es Melissa Jiménez?

El nombre de Melissa Jiménez ha estado ligado al modelaje y el mundo de los reinados. En 2019, se coronó como Miss Venezuela International y representó al país en Japón, donde se posicionó en el Top 15.

Dentro de sus actividades como reina de belleza venezolana, la nacida en Maracaibo, Zulia, se caracterizó por ayudar a niñas gimnastas para que se desarrollaran como atletas de alto rendimiento.