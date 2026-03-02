Meridiano prepara un especial de la SPB 2026: cuándo y dónde adquirirlo

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Este 7 de marzo inicia la temporada 2026 de la SPB, y los fanáticos podrán disfrutarla a través de la señal de Meridiano Televisión, que transmitirá juegos exclusivos durante la ronda regular.

Especial de la SPB

Como antesala al salto entre dos, el diario Meridiano prepara un contenido imperdible para los seguidores del baloncesto criollo. Este jueves 5 de marzo, los lectores podrán encontrar el Especial SPB 2026, una cobertura completa dedicada a los 14 equipos que competirán en la nueva campaña.

El especial incluirá análisis detallados, estadísticas clave, datos de interés y proyecciones de la temporada, ofreciendo una guía esencial para entender cómo llega cada club al torneo. Además, los aficionados podrán conocer a las principales figuras, movimientos de plantillas y los aspectos que podrían marcar la lucha por el campeonato.

Si eres fanático del baloncesto venezolano, este contenido será una referencia obligada para arrancar la temporada de la SPB con toda la información necesaria.

Búscalo este jueves 5 de marzo en el diario Meridiano, donde encontrarás todo sobre la SPB 2026, análisis actualizado y la mejor cobertura deportiva rumbo al inicio del torneo.