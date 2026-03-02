Leonardo Reginatto quiere hacer historia con Brasil en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La histórica conquista de la Serie del Caribe Miami 2024 para los Tiburones de La Guaira tuvo múltiples protagonistas, pero uno de los nombres que dejó huella fue el inicialista brasileño Leonardo Reginatto.

El pelotero de 35 años se convirtió en una pieza confiable para el conjunto guairista, aportando equilibrio ofensivo y seguridad defensiva en momentos claves de un torneo que, al ser de corta duración, la defensa es un punto clave.

Reginatto disputó siete compromisos en Miami, incluida la final ante República Dominicana, y respondió con promedio de .273, producto de seis imparables en 22 turnos. Además, anotó tres carreras, impulsó otras tres y conectó dos dobles.

Leonardo Reginatto – Tiburones de La Guaira

En la primera base mostró firmeza al cometer apenas un error en 73 lances, reflejando concentración y experiencia en cada jugada. Su rendimiento silencioso, pero constante, fue clave en el engranaje del campeonato litoralense.

El toletero ha construido una carrera en base a la disciplina; el brasileño se prepara ahora para el mayor desafío internacional: el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Su influencia en la selección brasileña ha sido determinante. Gracias a su producción ofensiva, Brasil logró clasificar en dos oportunidades al torneo principal. Incluso en el Clásico de 2013 demostró que podía competir frente a potencias, bateando con solvencia ante lanzadores de primer nivel.

Brasil integrará el Grupo B junto a Estados Unidos, México, Italia y Gran Bretaña, un escenario de alta exigencia donde la veteranía será fundamental. Para Reginatto, el torneo de 2026 también tendrá un significado especial: marcará el cierre definitivo de su etapa con la selección nacional tras anunciar su retiro internacional.

Finalmente, Leonardo Reginatto, que es campeón caribeño con La Guaira, buscará despedirse dejando otra huella imborrable en la cita mundialista.