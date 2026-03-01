WBC: Así llegarán los bates de Venezuela al Clásico Mundial de Beisbol 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está a la vuelta de la esquina. Para esta venidera edición, la Selección de Venezuela vuelve a asomar su candidatura para el ansiado título, y si hay un motivo para que todo el país se ilusione con esa hazaña es por la calidad y el poderío ofensivo que tiene el roster.

Arepa Power al Clásico Mundial

No hay dudas que la fortaleza del combinado nacional pasa por sus bateadores. Y es que temporada tras temporada, la mayoría de estos convocados, por no decir todos, suelen estar entre los más productivos de las Grandes Ligas, algo que seguramente servirá como un plus para afrontar el torneo.

Como muchos ya saben, Venezuela comenzará a concentrarse este 1 de marzo en Weston Beach, Florida, para iniciar los entrenamientos de cara a la cita mundialista. Por ende, la jornada de este sábado en el Spring Training sirvió para cerrar -momentáneamente- la actividad de los peloteros venezolanos que conforman la selección.

Vale resaltar el buen presente de figuras como Willson Contreras y Ezequiel Tovar, cuyo rendimiento podría llevarlos a ser titulares para así marcar diferencias a partir del debut contra Países Bajos el próximo 6 de marzo.

Números ofensivos de los peloteros de la Selección de Venezuela en el Spring Training

William Contreras

.214 AVG

3 hits

1 carrera anotada

4 carreras impulsadas

.486 OPS

Salvador Pérez

.214 AVG

3 hits

1 jonrón

2 carreras anotadas

2 carreras impulsadas

.813 OPS

Willson Contreras

.364 AVG

4 hits

1 jonrón

3 carreras anotadas

3 carreras impulsadas

1.136 OPS

Luis Arráez

.364 AVG

4 hits

0 carreras anotadas

2 carreras impulsadas

.872 OPS

Gleyber Torres

.273 AVG

3 hits

2 carreras anotadas

0 carreras impulsadas

.697 OPS

Andrés Giménez

.273 AVG

3 hits

1 jonrón

2 carreras anotadas

2 carreras impulsadas

1.060 OPS

Ezequiel Tovar

.214 AVG

3 hits

1 jonrón

3 carreras anotadas

4 carreras impulsadas

.696 OPS

Eugenio Suárez

.154 AVG

2 hits

1 jonrón

2 carreras anotadas

1 carrera impulsada

.652 OPS

Maikel García

.385 AVG

5 hits

1 carrera anotada

0 carreras impulsadas

.814 OPS

Ronald Acuña Jr.

.273 AVG

3 hits

1 jonrón

3 carreras anotadas

4 carreras impulsadas

.930 OPS

Jackson Chourio

.222 AVG

4 hits

2 carreras anotadas

2 carreras impulsadas

.555 OPS

Wilyer Abreu

.154 AVG

2 hits

2 carreras anotadas

1 carrera impulsada

.421 OPS

Javier Sanoja