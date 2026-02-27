WBC: Omar López: “Quien tenga dudas no puede estar"

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de la selección venezolana de beisbol, Omar López, ha comenzado a trazar la hoja de ruta para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. En declaraciones recientes ofrecidas a 1baseballtv, el estratega enfatizó que la conformación del roster no se basó exclusivamente en jerarquías o nombres individuales, sino en el compromiso absoluto de los peloteros con el proyecto nacional.

El compromiso como requisito de ingreso

La filosofía de gestión de López se fundamenta en la voluntad del pelotero por encima de su estatus en las Grandes Ligas. El técnico fue enfático al describir su metodología de contacto con los jugadores y la importancia de la convicción personal para vestir el uniforme de la selección.

"Siempre mi manera de entrada en la comunicación con los jugadores fue 'quien quiera estar, venga. No importa el nombre que tenga, quien tenga dudas no puede estar'", afirmó López. Con esta premisa, el cuerpo técnico buscó garantizar un grupo cohesionado y enfocado exclusivamente en el objetivo, eliminando cualquier incertidumbre interna antes del inicio de la competición.

Configuración del outfield y coordinación con MLB

Un aspecto crítico de la planificación es la ubicación de los defensores en los jardines. Tras el anuncio de Alex Cora sobre el rol de Wilyer Abreu en Boston, López confirmó que existe una coordinación directa con las organizaciones de la Major League Baseball para alinear los entrenamientos de primavera con las necesidades de la selección.

"Yo conversé con Cora, así como lo he hecho con otros mánagers, he conversado con gerentes de equipos, con agentes, ellos me preguntaron donde los iba a poner a jugar, para ellos ayudarlos y prepararlos en el Spring Training con miras al Clásico", explicó el mánager venezolano.

Los nombres para los jardines

López reveló la estructura defensiva que comunicó a las oficinas de las Mayores. El plan técnico sitúa a Wilyer Abreu en el jardín izquierdo, Jackson Chourio en el jardín central y Ronald Acuña Jr. en el jardín derecho. Esta asignación permite que los equipos de Grandes Ligas ajusten la carga de trabajo de sus jugadores durante la pretemporada en función de estas posiciones específicas.

"La fortaleza de Venezuela va a ser la determinación y las ganas que tienen de venir a representar al país y de llegar lo más lejos posible. Me lo han demostrado en el grupo, la convicción y determinación están ahí", concluyó López.