Más de 20 millones de dólares están en juego: El Travers y Whitney destacan en el calendario de Stakes en Saratoga

Por intermedio de un comunicado de prensa la Asociación de Carreras de Nueva York, Inc. (NYRA) publicó este jueves el calendario de apuestas para la reunión de verano de 2026 en el hipódromo de Saratoga, que comenzará el viernes 3 de julio y continuará hasta el Día del Trabajo, el lunes 7 de septiembre.

Este calendario destaca la edición 157 del Travers Stakes G1 de $1,25 millones el 29 de agosto y la edición 99 del Whitney Stakes G1 de $1 millón el 8 de agosto, la competencia de verano de 46 días ofrecerá 20 carreras de Grado 1, entre 73 stakes por un valor de más de $22,8 millones en premios totales.

New York, repartirá más de 20 millones de dólares en 73 stakes

El encuentro de verano comenzará con un festival de carreras especial el 4 de julio en el que se realizará el Belmont Derby G1 y el Belmont Oaks G1.

Después del fin de semana inaugural de tres días, del viernes 3 de julio al domingo 5 de julio, se realizarán carreras en vivo de jueves a domingo antes de la reanudación de la semana de carreras de cinco días que comienza el miércoles 29 de julio.

La reunión de verano de 2026 concluirá con una semana de clausura de seis días desde el miércoles 2 de septiembre hasta el Día del Trabajo, el lunes 7 de septiembre.

Belmont Park en su nueva etapa

Con la reapertura del nuevo Belmont Park el 18 de septiembre de 2026, este será el último año de ajustes al calendario habitual de carreras en Saratoga. A partir de 2027, Belmont Park albergará el Belmont Stakes y el Festival de Carreras del 4 de Julio, mientras que Saratoga regresará a su tradicional evento de verano de 40 días.

La Jockey Club Gold Cup G1, con un premio de 1 millón de dólares, regresará a su sede tradicional en Belmont Park en 2026 y será la carrera inaugural el viernes 18 de septiembre.

Tras el Whitney Day de 2025, que batió récords, un día espectacular de carreras de clase mundial espera a los fanáticos el sábado 8 de agosto. Encabezado por el Whitney Stakes, NYRA también ofrecerá eventos de Grado 1: Fourstardave, Saratoga Derby y Test.

Como pieza central del encuentro de verano, el Travers Day, que se llevará a cabo el sábado 29 de agosto. Además del Travers, el programa incluirá el GI Personal Ensign, GI Forego, GI H. Allen Jerkens Memorial y el Resorts World Casino Ballerina G1.