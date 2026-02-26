Farándula

Actriz de Hollywood y ganadora del Oscar confiesa que dejó de fingir orgasmos

La artista habló sin tapujos de su intimidad y de cómo fingió sentir enorme placer por mucho tiempo 

Por

Elvis González
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 10:48 am
Actriz de Hollywood y ganadora del Oscar confiesa que dejó de fingir orgasmos
Halle Berry / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Halle Berry es un referente de belleza, talento y sensualidad en Hollywood, protagonizando importantes películas como “Gatúbela”, en el año 2004. En una reciente entrevista la belleza de 59 años habló sobre de las diversas relaciones sentimentales que ha tenido.

NOTAS RELACIONADAS

Halle sin fingir orgasmos

La morena que participó en el Miss Usa 1986, siendo 1ra finalista, comentó en la conversación que los orgasmos en el acto sexual son cosas del pasado.

Berry confesó sin pelos en la lengua que por muchos años fingió sentir enorme placer solo para satisfacer a su pareja.

“Teníamos que llegar hasta ahí para que él se sintiera bien por llevarme al orgasmo”, comentó en el podcast Sex With Emily, dejando al público impactado.

La ganadora del Oscar destacó que en la dinámica sexual muchas cosas juegan, en especial para la mujer con el fin de satisfacer por completo al hombre.

“Eso es poner sus necesidades antes que las nuestras. Y ya no lo hago más. Ambos merecemos que esto sea una experiencia placentera para los dos. Ahora digo: ‘No, yo vengo primero como tú vienes primero para ti’”, aseveró.

Futuro matrimonio

Halle hoy vive una hermosa e intensa relación con Van Hunt, un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense, quien le dio un anillo de compromiso.

La artista confirmó el compromiso hace algunos días cuando llegó al estreno exclusivo para los medios de la película "Crime 101", portando la increíble sortija.

En el pasado Berry estuvo casada en tres ocasiones con David Justice, Eric Benét y Olivier Martín.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada México Gulfstream Park
Jueves 26 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula