Hollywood se prepara para los Globos de Oro 2026: Todo lo que tienes que saber

La 83.ª entrega de los Premios Globo de Oro está oficialmente a la vuelta de la esquina y el mundo del entretenimiento ya tiembla de emoción con la premiación que además de los Critics Choice Awards, abre un año de increíbles galardones para el séptimo arte y la televisión.

Este año, la gala promete ser más electrizante, polémica e impredecible que nunca, con estrellas de Hollywood, lanzamientos de moda espectaculares y una ceremonia que marcará el inicio oficial de la temporada de premios.

Fecha para los Globos de Oro 2026

La gran noche será el domingo 11 de enero, cuando las luminarias más brillantes del cine y la televisión se reúnan en el icónico Beverly Hilton de Beverly Hills, California. La ceremonia comenzará a las 8:00 p.m. (hora del Este) y será transmitida en vivo por CBS y Paramount+.

Los Globos de Oro son la puerta de entrada oficial a la temporada de premios en Hollywood, y este año no será la excepción. Con un elenco de nominados explosivo y algunas sorpresas bajo la manga, la expectativa está por las nubes.

Nikki Glaser regresa como anfitriona

Después de una presentación que dividió opiniones en 2025, la comediante Nikki Glaser vuelve a tomar el micrófono en 2026 como anfitriona oficial de la gala.

Glaser, conocida por su humor afilado y directo, rompió barreras al convertirse en la primera mujer en presentar los Globos de Oro en solitario el año pasado, y ahora regresa con más confianza para encender la alfombra roja y el escenario principal.

Entre chistes dirigidos a estrellas de renombre y comentarios picantes sobre la industria, Glaser ya ha adelantado que está afinando su monólogo final, buscando el equilibrio perfecto entre humor y respeto en una noche repleta de egos y glamur.

Nominados que dominan Hollywood

La lista de nominados este año es un verdadero carrusel de talentos. Películas como “One Battle After Another” lideran con fuerza en las categorías de cine, mientras que series como “The White Lotus” dominan el panorama televisivo.

Entre los nombres que figuran en la lista: Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ariana Grande, Emma Stone y Cynthia Erivo.

Sin embargo, no todo es brillo, pues, Cynthia Erivo confirmó que no asistirá al evento, pese a su nominación por su papel en “Wicked: For Good”. La actriz se encuentra preparando un desafiante proyecto teatral en Londres, lo que ha generado revuelo entre los fanáticos y la prensa.

Premios especiales y momentos inolvidables

Además de las categorías tradicionales, este año los Globos de Oro rendirán tributo a carreras legendarias con premios especiales. Helen Mirren recibió el prestigioso Cecil B. DeMille Award por una carrera que ha redefinido el cine moderno.

Por su parte, la icónica Sarah Jessica Parker es homenajeada con el Carol Burnett Award por su huella en la televisión.

En paralelo al brillo artístico, la industria también ha hablado con números. Los nominados recibirán bolsas de regalo valoradas en casi $1 millón, repletas de viajes de lujo, experiencias exclusivas y productos de alta gama.