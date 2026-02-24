Así confirmó Carmen Villalobos su ruptura con el venezolano Frederik Oldenburg

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días de enero de 2026, las redes sociales quedaron en alerta tras el repentino estallido de rumores sobre la posible ruptura entre la actriz colombiana Carmen Villalobos y su novio, el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

La pareja, que mantuvo un noviazgo público durante dos años, empezó a dar señales sutiles de distanciamiento que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores más fieles.

Hasta hace poco, Villalobos y Oldenburg compartían momentos, publicaciones y muestras de cariño continuamente en sus redes sociales. Sin embargo, a finales de 2025, seguidores comenzaron a notar un distanciamiento entre ellos.

Carmen Villalobos confirma lo que nadie quería

La chispa definitiva que llevó a muchos a creer que la relación había terminado fue un video publicado recientemente en Instagram donde aparece Carmen interactuando con Majida Issa, su compañera de rodaje en la nueva temporada de “Sin senos sí hay paraíso”.

En la historia compartida por Carmen, se les ve interactuando entre ellas y, al momento de que la intérprete de Catalina ‘La Grande’ tuvo que elegir entre amor o trabajo, le tocó elegir la segunda opción, pues, ya con el amor no tendría nada que ver.

Así lo dejó entrever al realizar una seña como si todo hubiera muerto. “Con esas amigas para qué enemigas”, fue lo que escribió Carmen, confirmando que, su entorno ya está enterado de su separación con el conductor de Telemundo.

Así fue su historia de amor

La historia de amor entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se remonta a finales de 2022, cuando la actriz apareció públicamente junto al presentador venezolano, luego de su separación años antes de su exesposo, el también actor Sebastián Caicedo.

Aunque no hicieron oficial su relación de inmediato, ambos compartieron momentos juntos y fortalecerían su vínculo durante 2023, año en el que comenzaron a publicar fotos y mensajes de cariño en sus redes sociales.

Frederik, conocido también por su labor como presentador en programas de entretenimiento y deportes, celebró logros y proyectos de Villalobos, mientras ella lo acompañaba en diversas etapas de su carrera.