Carmen Villalobos rompe el silencio tras su ruptura con Frederik Oldenburg

Suscríbete a nuestros canales

Desde que se confirmó la ruptura de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg las especulaciones sobre el motivo que llevó a la pareja a tomar esta decisión han sido la orden del día en redes sociales.

La noticia de la separación se rumoraba desde finales de 2025, cuando ambos dejaron de publicar fotos juntos. Sin embargo, fue confirmada por la propia Villalobos junto a un video con su compañera de cast en Sin senos sí hay paraíso, Majida Issa.

En el material ambas anuncian su soltería en un divertido encuentro en el camerino de las grabaciones de la serie, que se realizan en Colombia. Tras esta noticia, usuarios han especulado y opinado sobre su vida personal, cosa que a Carmen Villalobos no le ha agradado.

Carmen Villalobos se pronuncia

La intérprete de Catalina Santana, ha tomado unos minutos de su tiempo para emitir las primeras declaraciones tras el fin de su relación con el venezolano Frederik Oldenburg.

Carmen, afirmó que las personas “inventan” mucho y se creen dueños de la verdad, un poder que han dado las redes sociales.

“Y tengo que decirles que, o sea, uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario de verdad que uno dice ay Dios mío pero la gente de dónde saca, de dónde inventa, Dios mío, mejor dicho, lo saben todo, son los psicólogos, opinan…", comentó la conductor de Top Chef VIP.

Asimismo, agregó que las opiniones de los demás están a la orden del día y son diversas entre sí, un hecho que parece sacarle un par de carcajadas por las cosas que opinan los usuarios.

“Uno las puede pedir de sal, de dulce, mixtas, hay para todos los gustos, pero, ¿les digo algo? Me divierto con tanta pendejada”, compartió entre risas, sin mencionar lo que pasó con su ex.

Carmen Villalobos en una nueva etapa

A pesar de todo lo que rodea a la actriz, se encuentra en una etapa profesional que muchos deseaban volver a verla. Carmen Villalobos ha vuelto a dar vida a Catalina Santana en la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso, cuya producción arrancó el rodaje en Colombia a mediados de enero.

El regreso de la serie se anunció a finales de 2025 para revivir la emoción de los fanáticos por su historia e icónicos personajes. Además, todo el cast original se ha reunido para retomar la trama con sus respectivos roles que han marcado a toda una generación.