MLB: Cachorros esperan noticias sobre Seiya Suzuki

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La organización de los Cachorros de Chicago ha recibido una noticia que altera su planificación para la próxima temporada de las Grandes Ligas. El jardinero derecho Seiya Suzuki se someterá a una resonancia magnética para determinar la gravedad de una lesión en su rodilla derecha. El jugador de 31 años sufrió el percance físico durante la participación de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol, específicamente en el encuentro donde su selección cayó ante Venezuela.

Tras ser evaluado por los médicos de los Cachorros este lunes, el equipo ha procedido con exámenes de imagen para identificar si existe daño estructural. El diagnóstico definitivo sobre el estado de salud del patrullero se dará a conocer a finales de esta semana, una vez que los especialistas analicen los resultados de los estudios realizados en la articulación afectada.

Posible baja del nipón

Suzuki se estableció el año pasado como el pilar ofensivo de la franquicia. Durante la campaña anterior, el japonés registró los mejores números de su carrera en el beisbol estadounidense, participando en 151 juegos y dejando una línea ofensiva de .245 de promedio, .326 de porcentaje de embasado y .478 de slugging.

Además de su consistencia con el madero, Suzuki aportó una cuota de poder fundamental para las aspiraciones del equipo del norte de Chicago. El jardinero conectó 32 cuadrangulares e impulsó 103 carreras, sumando también cinco bases robadas. Su ausencia obligaría a la gerencia y al cuerpo técnico a buscar alternativas de urgencia en el mercado o en las ligas menores para cubrir la vacante en el jardín derecho.

Tiempo de recuperación

El enfoque principal de los médicos de los Cachorros es descartar una rotura de ligamentos o daños en los meniscos que requieran intervención quirúrgica. Si la resonancia magnética revela una inflamación menor, el tiempo de recuperación podría ser de pocas semanas, permitiendo su regreso para el inicio del calendario regular. No obstante, un daño estructural severo comprometería gran parte de su participación en la temporada 2026.

La gerencia de Chicago mantiene cautela respecto al pronóstico oficial. La prioridad absoluta es preservar la integridad física de un jugador que, a sus 31 años, se encuentra en el punto máximo de su rendimiento profesional. Cualquier decisión médica se tomará considerando el contrato a largo plazo que vincula al japonés con la institución de Illinois.