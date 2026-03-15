MLB: Randy Arozarena rompe el silencio tras su regreso al campamento de los Marineros

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Tras la eliminación de la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el jardinero Randy Arozarena se reincorporó este sábado a los entrenamientos primaverales de los Seattle Mariners. A su llegada, el carismático pelotero emitió un comunicado oficial con el objetivo de pasar la página y centrar la atención en la próxima campaña de las Grandes Ligas.

Prioridad en la Serie Mundial

A pesar de la expectación mediática por una posible disculpa o retracción tras sus explosivas declaraciones contra su compañero de equipo y receptor de Estados Unidos, Cal Raleigh, Arozarena optó por un enfoque estrictamente profesional en su escrito. El jardinero cubano-mexicano subrayó su compromiso con la organización de Seattle y la meta colectiva de alcanzar el campeonato.

"No obtuvimos los resultados que queríamos con la selección de México, pero me alegra estar de vuelta en el campamento con mis compañeros de equipo. El Clásico Mundial de Béisbol ya quedó atrás, y no quiero que nada le reste importancia a los Mariners. Estoy enfocado en la temporada y en ayudar a este equipo a competir por una Serie Mundial", expresó Arozarena en el documento distribuido a la prensa.

El origen del conflicto en el diamante

La tensión entre ambos jugadores estalló durante el enfrentamiento entre México y el Team USA. Arozarena manifestó su molestia debido a que Raleigh no lo saludó cuando este se presentó a batear, un gesto de cortesía habitual entre compañeros de equipo en las Mayores. Tras la derrota mexicana, la frustración del jardinero se desbordó ante los micrófonos.

Arozarena elogió la educación de los padres de Raleigh, a quienes saludó en el hotel, pero arremetió duramente contra la actitud del receptor en el terreno de juego. En aquel momento, el jardinero utilizó un lenguaje sumamente fuerte y soez en español e inglés para expresar su descontento, cerrando la entrevista de manera abrupta y dejando una estela de incertidumbre sobre la química en el clubhouse de los Mariners.

Raleigh apuesta por la unidad del equipo

Por su parte, Cal Raleigh ha intentado minimizar el incidente desde que se conoció la reacción de Arozarena. El receptor ambidiestro, pieza clave en la conducción del pitcheo de Seattle, aseguró que no guarda rencor y que entiende la intensidad con la que se vive un torneo de selecciones nacionales.

“No hay ningún problema”, declaró Raleigh a MLB.com. “Quiero mucho a Randy. Como dije, cuando estamos de regreso en Seattle, es mi hermano. Es familia. Tengo una responsabilidad con mis compañeros y con el país de estar enfocado y concentrado. No hay daño ni mala sangre. No importa quién esté del otro lado cuando se compite por una nación".

Con el inicio de la temporada regular a la vuelta de la esquina, el mánager de los Marineros tendrá la tarea de asegurar que las fricciones del Clásico Mundial no afecten la armonía de un equipo que parte como uno de los favoritos en la División Oeste de la Liga Americana.