Shohei Ohtani castiga a Venezuela con un estacazo solitario en Miami

Suscríbete a nuestros canales

El LoanDepot Park se convirtió en el epicentro del béisbol mundial este sábado, y Shohei Ohtani se encargó de recordar por qué es la figura más gravitante del deporte actual. En un duelo de titanes por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, la superestrella japonesa conectó su cuarto cuadrangular del certamen, silenciando momentáneamente a la numerosa fanaticada venezolana presente en Florida.

El duelo contra Ranger Suárez

La acción estalló temprano en el compromiso. Venezuela había tomado una ventaja temprana de 1-0, pero la alegría caribeña se encontró de frente con el madero del "Unicornio" en la parte baja de la primera entrada. Sin outs en la pizarra, Ohtani se plantó en la caja de bateo para enfrentar los envíos del zurdo Ranger Suárez.

Tras verse abajo en la cuenta 2-1, Suárez intentó engañar al japonés con un slider de 79 millas por hora. Sin embargo, el lanzamiento se quedó colgado en el corazón del plato, una invitación que Ohtani no desaprovechó. Con un swing fluido y potente, el jugador de los Dodgers de Los Ángeles mandó la pelota a lo más profundo del jardín derecho, ante el asombro de los espectadores.

Una conexión de élite

De acuerdo con las mediciones de Statcast de Major League Baseball (MLB), el impacto proyectó la bola a una distancia de 427 pies. La velocidad de salida y el ángulo de disparo confirmaron de inmediato que no había necesidad de que el jardinero derecho venezolano hiciera movimiento alguno; era un cuadrangular indiscutible desde que salió del bate.

Con este batazo, Ohtani suma su cuarto jonrón en lo que va del torneo, consolidándose como el principal candidato al Jugador Más Valioso (MVP) de esta edición, mientras Japón busca revalidar su corona mundial.

Una celebración inusual

Lo que más llamó la atención no fue solo el poder, sino la reacción del astro japonés. Ohtani, quien suele mantener un perfil reservado y protocolar en el terreno, mostró una faceta mucho más emocional y competitiva. Al notar la magnitud de su conexión, se giró hacia su banquillo y gesticuló con las palmas hacia abajo, un gesto de "tranquilidad" dirigido a sus compañeros tras el golpe inicial de Venezuela.

Mientras recorría las bases, Ohtani no dejó de señalar hacia la cueva nipona, donde sus compañeros rompieron la tradicional calma japonesa para recibirlo con una efusividad propia de una final. Este intercambio de energía subraya la importancia de este cruce, donde Venezuela y Japón se juegan el todo por el todo para avanzar a las semifinales en la capital del sol.