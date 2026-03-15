Clásico Mundial: Ronald Acuña Jr. le da en la cara a Yamamoto con espectacular jonrón

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Solo unos pocos minutos después de la voz de playball se inauguró el marcador entre Venezuela y Japón, quienes buscan el pase a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El protagonista no pudo ser otro que Ronald Acuña Jr., uno de los bates más importantes que tiene el elenco venezolano.

Acuña se hace sentir

Luego de dejar pasar un lanzamiento malo, el de La Sabana no perdonó el siguiente, una recta por todo el medio, para desaparecerle la pelota a Yoshinobu Yamamoto entre los jardines derecho y central.

El batazo tuvo una velocidad de salida de 106.2 mph y recorrió una distancia de 401 pies. De esta manera protagonizó su segundo jonrón de este torneo y, además, le dio una ventaja tempranera a Venezuela.