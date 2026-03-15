Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial: Ronald Acuña Jr. le da en la cara a Yamamoto con espectacular jonrón

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 09:27 pm

Venezuela pegó primero ante Japón gracias a La Bestia

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Solo unos pocos minutos después de la voz de playball se inauguró el marcador entre Venezuela y Japón, quienes buscan el pase a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol 2026. El protagonista no pudo ser otro que Ronald Acuña Jr., uno de los bates más importantes que tiene el elenco venezolano.

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Acuña se hace sentir

Luego de dejar pasar un lanzamiento malo, el de La Sabana no perdonó el siguiente, una recta por todo el medio, para desaparecerle la pelota a Yoshinobu Yamamoto entre los jardines derecho y central.

El batazo tuvo una velocidad de salida de 106.2 mph y recorrió una distancia de 401 pies. De esta manera protagonizó su segundo jonrón de este torneo y, además, le dio una ventaja tempranera a Venezuela.

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