Clásico Mundial: Esto opina Ronald Acuña Jr. sobre sus compañeros de selección

Una de las cosas que más nos caracteriza a los venezolanos es la energía y buena vibra con la que afrontamos el día a día. En este Clásico Mundial de Beisbol 2026, la Selección de Venezuela ha sacado a relucir ese aspecto, demostrando que siempre hay tiempo para la alegría más allá de estar presentes en un torneo serio y de mucha envergadura.

Desde la misma primera jornada del torneo, todos los peloteros criollos armaron un ambiente sano y único dentro del clubhouse, siendo Ronald Acuña Jr. uno de los más sobresalientes. Esos pequeños detalles, aunque muchos no lo crean, pueden marcar la diferencia para salir adelante frente a las adversidades.

Justamente, el de La Sabana ha destacado el compañerismo que existe dentro de la selección, sin nada de egos. Y es que al final todos deben remar en un mismo sentido, siempre priorizando el bien colectivo sobre el individual.

"La verdad que todos mis compañeros tienen un carisma único. Tienen personalidades únicas. Siempre le inyectan energía al clubhouse. Cuando uno está cabizbajo siempre tratamos de darnos esa motivación. Cada uno de ellos ha aportado su granito de arena en ese sentido", destacó sobre esta segunda experiencia en el Clásico Mundial.

Acuña va sin miedo ante República Dominicana

La jornada de este miércoles cierra la primera ronda del Clásico Mundial 2026. No hay dudas que el choque más esperado del torneo lo protagonizarán Venezuela y República Dominicana, ya que hay mucho más que un liderato en juego.

Para Ronald Acuña Jr. la clave pasará por saber manejar las ansias y estar 100% enfocado en el encuentro. Quien logre imponerse en ese sentido, tendrá un paso adelante sobre su rival.

"Creo que hay que manejar las ansias, porque será un juego de mucha adrenalina. Para mí será el juego más electrizante de este Clásico Mundial 2026. Esperemos llevarnos la victoria este año, que es lo más importante", finalizó el grandeliga venezolano.