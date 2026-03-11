Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para la Dubai World Cup ha comenzado. El próximo 28 de marzo, el evento que inauguró la era de las carreras millonarias en el Medio Oriente hace más de tres décadas, volverá a ser el centro del universo hípico. Con una bolsa de $12,000,000, los mejores purasangres del planeta se darán cita en busca de la gloria.

Uno de los grandes protagonistas es el campeón japonés Forever Young (Jpn). Tras su épica y segunda victoria en la Saudi Cup (G1), el ejemplar fue trasladado a Meydan con una misión clara: desquitarse de la derrota sufrida en la edición anterior.

Preparación sin pausas en Meydan

Su entrenador, Yoshito Yahagi, vonfirma la paeha extremado precauciones para que el caballo no pierda ni un solo día de actividad, sorteando los retos logísticos derivados del conflicto bélico que atraviesa la región. En el esfuerzo de priorizar la seguridad de su personal, Yahagi mantiene la esperanza de que la paz prevalezca para garantizar un traslado tranquilo de todos los involucrados.

En declaraciones recogidas por el medio especializado Netkeiba, Yahagi confirmó que mantiene contacto constante con su equipo en Dubái. Tras un periodo de adaptación, el hijo de Real Steel (Jpn) ha retomado su ritmo habitual de trabajo.

"Basándonos en la experiencia del año pasado, comenzamos un poco más despacio. Finalmente, la semana pasada reiniciamos el programa de entrenamiento normal. Tras el descanso del domingo, hemos visto que Forever Young ha recuperado su excelente movilidad. A partir de hoy, entrenará en solitario durante las dos semanas previas a la carrera", explicó el estratega nipón.

Además de Forever Young, el equipo de Yahagi contará con American Stage (Jpn) en la Dubai Golden Shaheen (G1), que refuerza la fuerte presencia japonesa en la gran noche de Meydan.