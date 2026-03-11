WBC

Clásico Mundial: Venezuela y su Lineup para enfrentar a República Dominicana

Vevenezolanos y dominicanos listos para enfrentarse por el líderato del grupo D, y hacer vibrar Miami

Por

Meridiano

Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 04:36 pm
El enfrentamiento más esperado del Grupo D en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está aquí. Venezuela y República Dominicana se miden en el loanDepot Park de Miami para definir quién avanzará como líder invicto a los cuartos de final. Con el mánager Omar López al mando, la selección venezolana presenta un lineup cargado de estrellas de las Grandes Ligas.

Para enfrentar los envíos del dominicano Sandy Alcántara, esta es la alineación proyectada del equipo criollo:

  1. Ronald Acuña Jr. (RF) – El motor de la ofensiva y principal amenaza en las bases.

  2. Luis Arráez (1B) – El "Regadera", clave para mover a los corredores con su contacto élite.

  3. Jackson Chourio (CF) – La joven superestrella que aporta velocidad y poder.

  4. Salvador Pérez (DH) – El capitán y líder veterano con poder en el madero.

  5. William Contreras (C) – Uno de los mejores receptores ofensivos de la actualidad.

  6. Maikel García (3B) – Defensa de Guante de Oro y bate oportuno.

  7. Wilyer Abreu (LF) – Aporta equilibrio al lineup con su bate zurdo.

  8. Gleyber Torres (2B) – Experiencia y capacidad para producir carreras en la parte baja.

  9. Andrés Giménez (SS) – Seguridad defensiva total y velocidad en las bases.

Lanzador Abridor: Eduardo Rodríguez (LZ).

 

Miércoles 11 de Marzo de 2026
