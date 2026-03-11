La insólita apuesta de Juan Soto y Ronald Acuña Jr. previo al Venezuela-Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana y Venezuela protagonizan el juego más esperado en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Previo al compromiso, Ronald Acuña Jr. y Juan Soto han decidido ponerse un poco de sazón al enfrentamiento con una insólito apuestas.

El duelo ha generado gran expectativa entre los fanáticos, ya que ambos equipos llegan invictos tras dominar sus primeros tres partidos del torneo, lo que convierte el encuentro en una especie de final anticipada dentro de la primera ronda.

Más allá de la rivalidad deportiva, dos de las grandes estrellas del béisbol latino, Ronald Acuña Jr. y Juan Soto, le han añadido un toque divertido al enfrentamiento. Ambos confirmaron que hicieron una apuesta amistosa antes del inicio del torneo: el jugador cuyo equipo pierda deberá presentarse al siguiente partido vistiendo el uniforme de la selección rival.

La dinámica entre Juan Soto y Ronald Acuña Jr.

Soto explicó que la idea surgió de forma natural debido a la buena relación de amistad que mantienen fuera del terreno. Según el dominicano, el objetivo era añadir un elemento divertido a la competencia. Mientras tanto, Acuña Jr. también bromeó sobre el reto y aseguró que simplemente se trata de que el perdedor cumpla con ponerse el uniforme del otro equipo, algo que ha aumentado aún más la expectativa alrededor de este esperado enfrentamiento.

No, yo creo que tuvimos esa apuesta desde hace mucho. Queríamos hacer algo dinámico, la competencia, divertirnos, con cosas así que pasan orgánicamente. Hemos hablado, hemos hecho una bonita relación entre él y yo como compañeros y como amigos fuera del terreno. Y yo creo que eso surgió así, natural", declaró el pelotero dominicano.

Además de lo que está en juego entre ambas estrellas de las Grandes Ligas, el ganador de este partido tendrá la oportunidad de evitar a Japón en los cuartos de final, ya que los actuales monarcas del torneo aseguraron el primer lugar en el grupo C.