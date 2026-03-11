Entérate cuáles son las dos estelares millonarias que dicen adiós a las pistas

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Mark Casse, miembro de los Salones de la Fama en Estados Unidos y Canadá, anunció este martes el retiro definitivo de las pistas de la ganadora de Grado 1, La Cara. La hija de Street Sense en Cara Caterina fue una de las figuras más relevantes de la temporada 2025, donde cosechó cuatro triunfos selectivos, entre ellos victorias de máxima categoría en el Ashland Stakes (G1) y el Acorn Stakes (G1).

De igual forma, la tordilla Quietside también emprenderá su camino hacia el haras. La descendiente de Malibu Moon en Benner Island se despide con un récord de tres primeros en 12 presentaciones, y allí se incluyen sus dos triunfos de grado en el hipódromo de Oaklawn Park.

El último compromiso en Oaklawn Park

Ambas yeguas, que superaron el millón de dólares en premios producidos, tuvieron su última actuación el pasado sábado en el Azeri Stakes (G2) en el óvalo de Arkansas. En dicha competencia, donde la campeona y ganadora del Eclipse Award, Nitrogen, partió como la gran favorita, ninguna de las tres estelares pudo cristalizar; la victoria fue para Majestic Oops con la conducción del venezolano Francisco Arrieta.

Cruces confirmados para la temporada de monta

Los planes para su nueva etapa como yeguas madre ya están definidos: