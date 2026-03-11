Farándula

Fabiola Colmenarez celebra importante logro de la mano de Gaby Espino

Las artistas se juntaron en un proyecto muy importante y beneficioso 

Elvis González
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 10:46 am
Fabiola Colmenarez celebra importante logro de la mano de Gaby Espino
Fabiola Colmenarez y Gaby Espino / Cortesía
La actriz y exreina de belleza venezolana Fabiola Colmenarez compartió en Instagram que es parte de la compañía de belleza Farmasi, junto a su amiga y colega, Gaby Espino.

Gran logro en Farmasi

La protagonista de la exitosa novela “Cosita Rica”, posteó una fotografía muy sonriente celebrando al lado de Gaby y Jacqueline Márquez, jefas del mundo Farmasi.

Muy sonriente Fabiola posó recibiendo una certificación de mánager de la compañía, que ofrece al mundo productos de belleza, bienestar de alta calidad y a mujeres la oportunidad de triunfar como emprendedoras.

“BTW, es un cargo que solo ellas dos han logrado, y las dos son venezolanas. Eso me llena de orgullo ya que nos inspira y nos demuestra que es posible. Solo hay que decidirlo”, escribió en la publicación que se llenó de elogios por ver a dos figuras de la TV nacional triunfar.

Fabiola que vive desde hace años en Estados Unidos se mantiene muy entregada en hacer dinero, negocios y crecer vendiendo los productos.

Gaby Espino desde hace tiempo lleva el emprendimiento de crecimiento personal, liderazgo y venta, buscando empoderar a otras mujeres como Fabiola, Ligia Petit, Patricia Schwarzgruber y Prissila Sánchez.

Brillando juntas

Las artistas están realizando con éxito conferencias que llaman “Momento Élite: Decide dejar de mirar y construye tu imperio”.

En el encuentro comparten con mujeres palabras de motivación, empoderamiento y fuerza femenina.  

“La etapa de ganar mucho dinero y divertirte con tus amigas recomiendo no saltártela. Si estás lista para evolucionar, aprender a ganar dinero con un negocio”, escribió Espino en Instagram. 

