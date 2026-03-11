Reynaldo Armas vivió delicado momento de salud y así se encuentra hoy

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor venezolano Reynaldo Armas compartió el delicado momento de salud que vivió en Bogotá, Colombia. A través de un vídeo "El cardenal sabanero", reveló pocos detalles para sus fieles seguidores.

Reynaldo Armas rompió el silencio

El artista destacó en el clip que fueron 30 días recluido en el centro de salud de Bogotá, por presentar una complicación de la cuál no quiso revelar detalles.

Muy tranquilo y con una enfermera a su lado el ganador del Latin Grammy, agradeció a Dios por acompañarlo en cada momento.

"Saliendo después de 30 días hospitalizado. Espero poder regresar pronto a Venezuela, han sido días muy largos, tediosos y fuertes", expresó el llanero.

Armas también agradeció al equipo médico que lo atendió y lo cuidaron con mucho cariño cada día.

"Todo el mundo me trató muy bien. Gracias a los médicos, enfermeras y personas de mantenimiento, de corazón gracias", aseveró.

Otros percances de salud

No es la primera ocasión que el intérprete de grandes éxitos como " Laguna Vieja", "El Cardenalito" y "A Usted", presentan tensión en su salud.

En el 2024 fue sometido a una intervención lumbar, tras muchos años de haber estado sufriendo de intensos dolores.

Rey Armas, hijo del artista de 73 años, había informado que estaba muy bien y en plena recuperación con el apoyo de su familia.

En el 2023 también presentó un desmayo en un escenario en Guasdualito, estado Apure, siendo atendido por bomberos que lograron estabilizarlo.

Los fanáticos del artista llenaron las redes sociales de mensajes de fuerza y amor para el criollo nacido el 4 de agosto de 1953, en el estado Guárico.