¡El City sonríe! Conoce la principal debilidad del Real Madrid

El Real Madrid se viste de gala para una nueva noche de Champions League, pero esta vez el guion presenta un matiz táctico que tiene en vilo al madridismo.

En el duelo de ida de los octavos de final ante el Manchester City, todos los focos apuntan a un sector específico del campo que está dando muchos problemas a la "Casa Blanca".

El lateral derecho, Trent Alexander-Arnold, una de las grandes apuestas de Álvaro Arbeloa, representa la dualidad máxima del fútbol moderno. Un pie derecho capaz de poner música al balón, pero una fragilidad defensiva que Pep Guardiola planea explotar sin piedad.

La lección de Klopp

No es un secreto que la fase defensiva es el "talón de Aquiles" del inglés. Durante su etapa dorada en el Liverpool, Jürgen Klopp llegó a la conclusión de que su despliegue ofensivo era tan valioso como riesgosas eran sus desatenciones atrás.

Por ello, el técnico alemán optó en repetidas ocasiones por reubicarlo como mediocampista y colocar un central con gran cobertura o un lateral de perfil bajo para cerrar el carril derecho cuando el partido exigía rigor defensivo.

Sin embargo, en el esquema merengue, Alexander-Arnold mantiene su rol de lateral profundo, confiando en que la posesión del Madrid minimice sus carencias.

Semenyo y Doku como "martillos"

Guardiola, un obsesivo de las superioridades y las debilidades rivales, ha identificado este "coladero" como la ruta principal hacia el arco de Thibaut Courtois.

El Manchester City llega con dos nombres propios para castigar esa zona: Antoine Semenyo y Jérémy Doku. Ambos son expertos en el regate y sin dudas, son un dolor de cabeza para cualquier defensor.

Ante esta situación, el Real Madrid deberá decidir si "blinda" a su lateral con ayudas constantes de los mediocentros o si acepta el intercambio de golpes, sabiendo que por la banda derecha corre el mayor peligro de la eliminatoria.