Jürgen Klopp rechazó la propuesta para dirigir a Estados Unidos

Marc Kosicke, representante de Jürgen Klopp, reveló en una entrevista para 'Transfermarkt' el alto volumen de propuestas que el técnico alemán desestimó tras finalizar su etapa en el Liverpool en 2024.

Cabe destacar, que su nombre está siendo muy vinculado con el Real Madrid para tomar el cargo en el inicio de la próxima temporada.

Rechazó a la Premier League

A pesar de quedar como agente libre y generar un interés masivo en el mercado europeo, el ex técnico alemán mantuvo su postura de no dirigir a ningún otro equipo de la Premier League por respeto a su vínculo histórico con Anfield.

Esta decisión implicó el rechazo directo a ofertas formales provenientes del Chelsea y del Manchester United, dos de los rivales directos del club de Merseyside. Aunque el interés por el estratega alemán no se limitó al ámbito de clubes, extendiéndose también al fútbol de selecciones nacionales.

Le dice "no" a las selecciones

Según las declaraciones de su agente, Jürgen Klopp tuvo sobre la mesa propuestas para asumir el mando técnico de los combinados nacionales de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.

La posibilidad de liderar proyectos internacionales fue una constante durante su periodo de inactividad, confirmando que su perfil sigue siendo uno de los más cotizados a nivel global tanto para torneos de liga como para procesos mundialistas.

Kosicke enfatizó que, aunque las ofertas siguen llegando de manera recurrente, el compromiso del ex Dortmund con su palabra ha sido inquebrantable. La negativa a los gigantes de Manchester y Londres subraya la lealtad del técnico hacia la afición del Liverpool, cerrando cualquier puerta a un retorno inmediato al fútbol inglés bajo un escudo diferente.

Esta firmeza en sus principios ha marcado su transición fuera de los banquillos, mientras el mundo del fútbol permanece a la expectativa de su próximo movimiento profesional.