Fútbol Internacional

Jürgen Klopp responde al Real Madrid y respalda a Xabi Alonso

El ex entrenador del Liverpool afirmó que no es fácil manejar un vestuario como el del Madrid

Por

Carlos Mora
Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:15 am
Suscríbete a nuestros canales

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid no solo ha sacudido los cimientos del Santiago Bernabéu, sino que ha provocado ondas expansivas en todo el fútbol europeo.

NOTAS RELACIONADAS

Ante los rumores que situaban a Jürgen Klopp como el candidato ideal para enderezar el rumbo del equipo, el técnico alemán ha decidido hablar con una claridad desde su actual posición.

"No tiene nada que ver conmigo"

En declaraciones concedidas a la cadena televisiva austriaca Servus TV, Klopp fue tajante al desvincularse de cualquier posible negociación con la entidad madrileña. Lejos de dejarse seducir por el brillo del club blanco, el exentrenador del Liverpool mostró una desconexión total con los rumores.

“Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto. Los puestos de entrenador siempre están cambiando, y está bien observarlo desde la barrera sin preocuparte por lo que pueda significar para ti personalmente, porque donde estoy ahora es el lugar adecuado para mí”, explicó.

¿Dardo al Real Madrid?

Más allá de su futuro personal, Jürgen Klopp no desaprovechó la oportunidad de analizar la situación del Real Madrid, lanzando lo que muchos han interpretado como un "dardo" directo a la directiva merengue. Para el alemán, la destitución de Alonso es un síntoma de problemas internos más profundos en la Casa Blanca.

Klopp destacó la trayectoria de Xabi, recordando que su éxito en el Bayer Leverkusen no fue una casualidad, sino una prueba de su "talento extraordinario". Por ello, considera alarmante que su proyecto en Madrid haya durado apenas medio año.

Es una señal de que no todo está al cien por cien bien allí si Xabi Alonso tiene que dejar el Real Madrid solo seis meses después. De verdad que lo siento por él, porque me parece un gran entrenador", aseguró.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras LVBP
Martes 13 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol