Jürgen Klopp responde al Real Madrid y respalda a Xabi Alonso

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid no solo ha sacudido los cimientos del Santiago Bernabéu, sino que ha provocado ondas expansivas en todo el fútbol europeo.

Ante los rumores que situaban a Jürgen Klopp como el candidato ideal para enderezar el rumbo del equipo, el técnico alemán ha decidido hablar con una claridad desde su actual posición.

"No tiene nada que ver conmigo"

En declaraciones concedidas a la cadena televisiva austriaca Servus TV, Klopp fue tajante al desvincularse de cualquier posible negociación con la entidad madrileña. Lejos de dejarse seducir por el brillo del club blanco, el exentrenador del Liverpool mostró una desconexión total con los rumores.

“Esto no tiene nada que ver conmigo y no me afecta en absoluto. Los puestos de entrenador siempre están cambiando, y está bien observarlo desde la barrera sin preocuparte por lo que pueda significar para ti personalmente, porque donde estoy ahora es el lugar adecuado para mí”, explicó.

¿Dardo al Real Madrid?

Más allá de su futuro personal, Jürgen Klopp no desaprovechó la oportunidad de analizar la situación del Real Madrid, lanzando lo que muchos han interpretado como un "dardo" directo a la directiva merengue. Para el alemán, la destitución de Alonso es un síntoma de problemas internos más profundos en la Casa Blanca.

Klopp destacó la trayectoria de Xabi, recordando que su éxito en el Bayer Leverkusen no fue una casualidad, sino una prueba de su "talento extraordinario". Por ello, considera alarmante que su proyecto en Madrid haya durado apenas medio año.

“Es una señal de que no todo está al cien por cien bien allí si Xabi Alonso tiene que dejar el Real Madrid solo seis meses después. De verdad que lo siento por él, porque me parece un gran entrenador", aseguró.