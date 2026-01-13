Real Madrid: Álvaro Arbeloa afronta con ilusión el reto del club

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Arbeloa asume el banquillo del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso. El ex jugador es uno de los grandes proyectos de entrenadores que se desarrollaban en el club. En su primera rueda de prensa mostró ilusión, respeto por la exigencia de la temporada y confianza en la plantilla.

Arbeloa se mostró sobrio y claro con sus primeras palabras como DT del Real Madrid: "Es un día especial, como lo han sido todos los que he formado parte del club. Hoy por supuesto lo es, consciente de la responsabilidad y la tarea que tengo por delante, con muchísima ilusión".

Rápidamente pasó a los jugadores: "Tenemos un equipo de chicos dispuestos a todo sabiendo la exigencia del Madrid. Tenemos una plantilla de grandes profesionales con ganas de hacer las cosas bien". Un mensaje para ganarse a los jugadores, pero exigiendoles lo máximo de su rendimiento.

Álvaro tuvo tiempo de resaltar: "Creo que en el Real Madrid es difícil que le reconozcan que ha jugado bien". En esa línea, lanzó una de las frases de su intervención: "Somos muy conscientes que lo importante es ganar". Dejando muy claro, que las formas importan, pero los resultados más.

Álvaro Arbeloa y su positivo primer entrenamiento con Real Madrid

Álvaro Arbeloa dirigió este martes su primera sesión con Real Madrid, marcada por la ausencia de Kylian Mbappé que no está al 100%. La novedad estuvo en el apartado físico: Antonio Pintus lideró el calentamiento y retomó un rol protagonista en el cuerpo técnico del primer equipo.

Arbeloa tuvo su primer entrenamiento de cara al duelo de Copa del Rey ante el Albacete. Un partido importante para comenzar con buen pie y sensaciones positivas para los jugadores. Los que no estarán junto a Mbappé son: Rodrygo, Rudiger, Militao, Mendy y Alexander-Arnold.

Por otra parte, hubo presencia del Real Madrid Castilla con cinco canteranos: Manuel Ángel, Cestero, David Jiménez, Joan Martínez y Palacios. Jugadores que conoce de sobra el nuevo entrenador del equipo blanco tras su paso en el equipo juvenil los últimos 3 años.

Calendario del Real Madrid en lo que resta de enero