¡Oficial! Álvaro Arbeloa asume las riendas del Real Madrid tras la salida de Xabi

El Real Madrid acaba de anunciar la salida de Xabi Alonso como mandamás del primer equipo merengue y no tardaron mucho en anunciar a su reemplazante quien se trata de: Álvaro Arbeloa.

"El Real Madrid C. F. se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico, que hasta ahora lideraba el banquillo del Castilla tras asumir el cargo en junio de 2025, cuenta con una trayectoria impecable en las categorías inferiores del club desde 2020.

Su palmarés en la cantera incluye el campeonato de Liga con el Infantil A (20-21), el éxito con el Cadete A (21-22) y una etapa dorada con el Juvenil A (22-25), donde destaca el histórico triplete de la temporada 22-23. Como jugador, Arbeloa es una leyenda del madridismo con 238 partidos y 8 títulos oficiales, además de haber sido pieza clave en la "Generación de Oro" de la selección española, con la que conquistó un Mundial y dos Eurocopas".