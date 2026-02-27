Rebel’s Romance esta de vuelta: enfrentará a seis rivales en el Dubai City of Gold G2

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana continua el Festival de carreras en el hipódromo de Meydan, en Emiratos Arabes, con una jornada de alto nivel. Está sábado están prevista ocho carreras, entre ellas la Dubai City of Gold G2 en distancia de 2,000 metros.

Rebel's Romance (IRE), hará su debut en la presente temporada, tras llegar segundo en la Breeders’ Cup Turd G1, el pasado mes de noviembre en Del Mar.

El “trotamundo” Rebel's Romance (IRE) un historial de élite

Rebel's Romance (IRE), es un purasangre de carreras de élite, conocido como un "trotamundos" por sus victorias en múltiples países. Defiende los colores del establo Godolphin y es considerado uno de los caballos más exitosos y consistentes en la historia reciente de la organización.

El hijo del legendario semental Dubawi (IRE) y de la yegua Minidress (GB) por Street Cry, contará con los servicios del entrenador Charlie Appleby y de su jinete habitual William Buick.

Rebel's Romance (Ire), ha ganado en cinco temporadas consecutivas (2021-2025) y ha acumulado más de $17 millones de dólares en premios. Entre sus triunfos más importantes se encuentran; Breeders' Cup Turf G1 (2022 y 2024), siendo el primer caballo en ganar esta carrera en años no consecutivos. La Dubai Sheema Classic (G1), triunfo en los Emiratos Árabes Unidos en 2024.

Además, del Joe Hirsch Turf Classic (G1), en el 2025, y entre sus logros internacionales; es ganador de carreras de Grado 1 en Alemania y Hong Kong.

El Regreso en Dubái, será este sábado en el hipódromo de Meydan, una carrera que es la preparatoria que otorga un pase directo al Dubai Sheema Classic (G1), que se correrá en un mes.

Rebel's Romance (IRE), es el favorito del evento ante; Keffaaf, Passion and Glory, Burdett Road, Kihavah, Crystal Black, Ruling Dynasty, y Fort George.