Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°10

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 04:36 pm
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°10
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

¡Este domingo 01 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Tiz Erin es la yegua importada que encabeza la lista de los favoritos de la cátedra para esta jornada dominical. 

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Macho Abarrio (USA) 14
More Than Galileo (USA)  9
Magneto  6
Mushu (USA) 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
My Five Mate 9
Miketyson 7
Maximus Fortune  3
My Funny Nonno 2
Tank Abbott 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Belleze 14
Toda Una Rubia 9
Celestia 6
Mía Sophia 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tiz Erin (USA)  15
Sweet Victory 9
Provenza 2
Linda Estefanía  2
Boiled Milk 1
Dra. Bea 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
German Champion  11
Silvery Speed 8
Isocórico 7
El Chema 4

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Don Cacayo 13
Gerseb 8
Eterno 4
Gran Euro 2
Talentoso 1

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Pablo López
Jueves 26 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?