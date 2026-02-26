La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°10

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 01 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:30 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Tiz Erin es la yegua importada que encabeza la lista de los favoritos de la cátedra para esta jornada dominical.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Macho Abarrio (USA) 14 More Than Galileo (USA) 9 Magneto 6 Mushu (USA) 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS My Five Mate 9 Miketyson 7 Maximus Fortune 3 My Funny Nonno 2 Tank Abbott 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Belleze 14 Toda Una Rubia 9 Celestia 6 Mía Sophia 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Tiz Erin (USA) 15 Sweet Victory 9 Provenza 2 Linda Estefanía 2 Boiled Milk 1 Dra. Bea 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS German Champion 11 Silvery Speed 8 Isocórico 7 El Chema 4

SEXTA VÁLIDA