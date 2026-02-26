Farándula

La Malandra Elizabeth reaparece hablando de la dura muerte de su hijo

La artista comentó cómo llevó aquellos difíciles días y el refugio que encontró en Dios 

Por

Elvis González
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 03:40 pm
La Malandra Elizabeth reaparece hablando de la dura muerte de su hijo
Denis Hernández "La Malandra Elizabeth" / Cortesía
Dennis Hernández, fue el rostro detrás del popular personaje La Malandra Elizabeth, la más temible jurado de ¿Cuánto vale el Show?. La artista reapareció en el ojo público en una entrevista con Shirley Vargany, hablando de la dura muerte de su hijo.

Fue en el año 1995 que la criolla vivió un accidente de tránsito que le quitó la vida a su pequeño Nelson, un dolor terrible que la ha marcado hasta la fecha, encontrando refugio en Dios.

Regresar a la TV destrozada

En la reciente conversación la artista de 64 años habló sin tapujos de cómo afrontó el difícil proceso de la pérdida y encontrar la fuerza para sanar.

Indicó que duro tiempo sin poder caminar y que lo pensó mucho para regresar al programa “¿Cuánto vale el Show?”, conducido por Guillermo "Fantástico" González, ya que fue durante una gira que sucedió el accidente, que le quitó la vida a su hijo.

“No sabía si hacerlo, era como quitarle valor a lo que había sucedido con mi hijo. Pensaba cómo regresar a la TV si había tenido el accidente, cómo volver con “La Malandra”, sentía un poco de odio con el personaje”, dijo.

Destacó que su hijo siempre la acompañó a todos lados y en cada momento de las grabaciones del programa, siendo eso lo que le dio el impulso de seguir muy firme.

“Él me acompañaba a todo y eso me dio fortaleza, para hacer lo que él quería que yo siguiera realizando. Él se sentía muy orgullosa de su mamá. Recuerdo el primer día en mi camerino no tenía idea de cómo fortalecerme”, destacó.

Fortaleza en Dios

Aseveró que Dios fue un faro de luz en tan duro momento, en especial en la oración en la que encontró el consuelo.

“Me siento muy feliz de haber hecho el personaje, mi hijo estaría muy contento de su mamá y de la decisión que tomé”, dijo.

Dennis agradece que no recuerda nada de aquel fatal accidente, de cómo llegó al hospital y otras cosas.

Dice que fue como si su mente se hubiese bloqueado y más con el paso del tiempo.

Finalmente, informó que en muchas ocasiones se hizo la pregunta de por qué había llevado a su hijo al viaje, pero ha sabido como estar en paz y seguir su camino con el apoyo de su familia y amigos cercanos. 

