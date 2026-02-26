José Sánchez: "Trabajamos para ganar y mis tres presentados están en el tope de condiciones"

Suscríbete a nuestros canales

Para el preparador José Sánchez, el aprendizaje en el hipismo es una tarea cotidiana. Bajo su filosofía, el éxito no es producto del azar, sino consecuencia directa de la disciplina, la constancia y la dedicación. El profesional reconoce que se desenvuelve en un medio de alta competitividad, una realidad que, lejos de amilanarlo, percibe como un estímulo para su crecimiento.

El reto de la superación personal: La Rinconada

Sánchez admite que estar rodeado de figuras consagradas en la hípica venezolana eleva su nivel de compromiso. "Ese entorno me agrada porque me exige una mayor responsabilidad en la labor que desempeño", afirmó el entrenador. A pesar de no contar con un inventario numeroso de ejemplares en su caballeriza, el preparador garantiza que el esfuerzo es máximo en cada salida a la pista.

Su meta es clara: cada caballo bajo su tutela debe realizar una gran carrera en la arena de La Rinconada. El objetivo final, por supuesto, es la victoria, un resultado para el cual el equipo trabaja sin descanso desde las primeras horas de la mañana.

Nuevos horizontes y compromisos dominicales

Con la mirada puesta en el futuro, el entrenador manifestó que su cuadra mantiene las puertas abiertas para recibir nuevas oportunidades. Su intención es clara: sumar piezas que le permitan una mayor proyección dentro de su carrera profesional.

Ante las cámaras de Meridiano Web, Sánchez aprovechó el espacio para detallar la condición física de su trío de presentados para este domingo. El preparador ofreció un análisis preciso sobre el estado de sus piezas, con la seguridad de que darán una gran batalla en sus respectivos compromisos. La fe en su trabajo y la salud de sus ejemplares son las bases de su optimismo para la décima reunión del año.

“Saludos para todos, gracia por la nueva oportunidad de dirigirme a la afición hípica del país”

Sánchez confía en el progreso de sus pupilas para este compromiso inicial:

Mi Catira Emma: "La yegua atraviesa un gran momento. Sus condiciones son óptimas y para esta ocasión llega mucho más ajustada, lo cual garantiza una mejoría notable en su desempeño", afirmó el entrenador.

Sicarigua: En esta oportunidad, la yegua contará con los servicios del jinete José Gilberto Hernández, una monta que, según el preparador, será clave para ver un cambio positivo en su accionar.

La potencia de Miketyson en el 5y6

En la segunda válida nacional, el turno es para Miketyson. A pesar de las exigencias de la carrera, el optimismo impera en la cuadra de Sánchez:

"El ejemplar debe soportar un hándicap de 59 kilos, pero llega muy bien ejercitado. Sus condiciones físicas son excelentes y tenemos la convicción de que estará en la definición de la prueba. Es un nombre obligado para las combinaciones del 5y6 junto a los favoritos de su preferencia", sentenció el profesional.