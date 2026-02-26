Jesús Romero Rojas te recomienda: “Vamos a ver a este ejemplar correr en el 5y6 y no lo dejen fuera de las combinaciones”

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Jesús Romero Rojas estuvo presente en la jornada de ajuste el jueves 26 de febrero y aprovechó su receso para conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de sus cuatro ejemplares presentados para la reunión número 10, por lo que se siente enfocado y con miras a visitar al recinto de ganadores.

Entrevista: Jesús Romero Rojas La Rinconada

Saludos entrenador. Mucha gracias por la oportunidad de entrevistarlo y presenta cuatro ejemplares para la R10. La primera presentada será Paraguanera en la segunda carrera. Coméntanos acerca de esta yegua.

-Es una yegua que ha respondido de forma impecable en los ejercicios. Se encuentra en un lote muy cómodo, así que estamos convencidos de que estaremos en la pelea por el triunfo

Para la quinta carrera y en yunta con el látigo aprendiz Félix Márquez, presenta a Miss Buena Vista que corre seguida y viene de figurar muy bien.

-Sí, efectivamente viene de una gran actuación. Decidí correrla de forma seguida porque se mantiene en su lote y tenemos la firme expectativa de estar decidiendo la victoria

La quinta competencia ensillará al castaño Dumpling que se mostró muy bien en su última actuación pública.

-El ejemplar atraviesa una condición física impecable. Basados en su evolución, estoy convencido de que en esta oportunidad estaremos definiendo el triunfo

Culmina su compromiso en la séptima carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional con el debutante Abuelo José nacido y criado en el Haras Oropal.

-Este potro debutante lo hace muy bien en sus ejercicios, pero le tocó un lote un poco fuerte y hay que colocarlo en sus combinaciones. Vamos a verlo correr y nuevamente colóquenlo en las combinaciones del 5y6.