Félix Márquez: “Este ejemplar esta de turno y el otro es la auténtica velocidad en La Rinconada”

El joven látigo aprovechó las cámaras de Meridiano Web este jueves para expresar su entusiasmo ante los nuevos retos en el óvalo de Coche. Durante la entrevista, el aprendiz manifestó un profundo agradecimiento hacia los propietarios y preparadores que depositan su confianza en su talento cada semana.

Jinete aprendiz: La Rinconada Reunión 10 Meridiano Web

Su rutina de preparación física es estricta y comienza con las primeras luces del alba en la pista de La Rinconada. Allí, el jinete busca el perfeccionamiento de su técnica sobre los estribos para cristalizar la mayor cantidad de triunfos en la presente temporada.

Además de su labor en los traqueos matutinos, el prospecto destacó la importancia del descargo de cuatro kilos, factor que considera determinante para inclinar la balanza a su favor en las competencias.

Con la mirada puesta en el éxito, el jinete Félix Márquez ratificó su compromiso con la disciplina y el estudio constante de los videos de carrera. Su meta es clara: consolidar su nombre entre los conductores más efectivos del patio y brindar seguridad a la afición hípica en cada una de sus conducciones este domingo.

Un total de cuatro compromisos tienes para este domingo el cual arrancan en la cuarta carrera con la yegua Miss Buena Vista.

-Esta yegua va correr seguido, hoy tuve la oportunidad de galoparla y ella atraviesa muy buena condición. Este domingo buscaremos correr detrás de la velocidad, para de esta manera si Dios lo permite estar en el tope del marcador.

Acto seguido en carrera pareja de ejemplares de siete y más años, ganadores de 1 y 2 carreras. Le ofreces descargo de cuatro kilos al ejemplar Dumpling del trainer Jesús Romero Rojas.

-Este caballo todas las corre bien, para mí esta de turno en este lote. Vamos hacer lo mejor en carrera y en los 500 metros finales afianzar su atropellada en pro de la victoria.

Otro ejemplar que goza de un descargo de cuatro kilos, corre a la altura de la segunda válida y se trata de Maximus Fortune.

-Ya tuve la oportunidad de correrlo, lo que quiere decir que ya lo conozco. De verdad que todas las corre bien y no lo dejen fuera de sus combinaciones del 5y6 nacional.

Sexta Válida: La Rinconada Carreras Compromisos

Para cerrar, en la carrera de los acumulados en un corto recorrido de 1.200 metros repites la monta del ejemplar Gerseb.

-Sí, en su última competencia arribamos en el segundo lugar. Es uno de los velocistas en carrera de escasa velocidad y buscaremos unir partida con llegada con el favor de Dios.