MLB: Lanzador de Leones del Caracas regresa a la acción con una presentación impecable

Para la jornada de este miércoles se vieron nuevos casos de peloteros venezolanos estrenándose en el Spring Training. Uno de los más notables sucedió en Clover Park, donde Mets de Nueva York cayeron por 6 a 0 frente a Cardenales de San Luis. Pero a pesar de la derrota, un lanzador que también pertenece a Leones del Caracas hizo su debut por todo lo alto.

Un prometedor inicio

La figura en cuestión es Adbert Alzolay. Para quienes no recuerden, el venezolano firmó un contrato de Ligas Menores con los Mets en enero de 2025, pero tras pasar por una cirugía de Tommy John su enfoque ese año fue exclusivamente a su proceso de rehabilitación.

Y es que no fue sino hasta finales del año pasado cuando regresó al montículo gracias a los Leones del Caracas en la LVBP. Esos pocos innings de labor sirvieron para dar un importante paso de cara a la venidera zafra 2026, la cual comienza a generar mucha ilusión en el lanzador y la organización neoyorquina.

En su único inning de labor, en el quinto, Adbert Alzolay dominó a Chase Davis y JJ Wetherholt con elevados. Luego, José Fermín le conectó su único imparable de la tarde, ya que Nolan Gorman entregó el último out con otro elevado. En total realizó solo nueve lanzamientos.

La última vez que el oriundo de San Félix tuvo actividad en las Grandes Ligas fue el 12 de mayo de 2024, cuando todavía pertenecía a los Cachorros de Chicago.