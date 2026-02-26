¿Lo quiere? Esto dice el gerente de Magallanes sobre Leandro Cedeño

Suscríbete a nuestros canales

Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, ratificó que su equipo si está interesado en obtener los servicios del slugger criollo Leandro Cedeño para la próxima temporada, pero hasta el momento no han iniciado ningún tipo de conversación ya que la directiva de los Leones del Caracas, propietarios de los servicios del jugador, se encuentra sin actividad.

“Nosotros no hemos comenzado ningún movimiento relacionado con cambios de peloteros. Actualmente, estamos realizando la visita a los campos de entrenamiento en el spring training, pero de transacciones, por los momentos, no hemos hablado con nadie”, refirió el directivo.

Y es así por cuanto los ejecutivos de los equipos no han abierto sus oficinas para tratar el importante tema de los cambalaches.

Reiteró que tan pronto se abran las conversaciones estarán dispuestos a participar en esas gestiones.

Un toletero de lujo:

Cedeño, de 27 años, en la ronda regular con el equipo melenudo alcanzó un promedio de bateo de .297 producto de 22 imparables en 74 turnos, aunque pasó gran parte del torneo en el banco de suplentes ante la llegada de los titulares.



En el período de 24 encuentros de esa primera fase despachó cuatro cuadrangulares e impulsó 17 carreras alcanzando un promedio de slugging de .595 con un OPS de .952 para consolidarse como uno de los peloteros más destacados de los capitalinos, que, como se sabe, no lograron avanzar a la postemporada.

El mirandino al finalizar su trabajo con los Leones manifestó: “Soy un trabajador y estoy donde me pongan. Por los momentos sigo siendo parte de los Leones. Si más adelante se da un cambio o lo que sea, amén estaré disponible para jugar, sea con Magallanes, con Cardenales, es decir, con el que sea”, manifestó.

Luego señaló en esa misma declaración que le gustaria seguir con los melenudos, pero deben permitirle jugar diariamente para poder demostrar lo que es capaz de hacer. Cedeño se encuentra actualmente en los campos de entrenamiento de los Padres de San Diego.

Ya tiene un récord :

Cedeño, oriundo de Guatire, estado Miranda, fue, sin duda, uno de los peloteros más destacados de los bucaneros en el round robin de la anterior temporada especialmente en la final contra Caribes.

En la etapa culminante logró el récord como el mayor impulsor de carreras llegando a 13 en cinco encuentros.



La marca anterior estaba compartida entre Adrian Garret, Carlos Quintana, Luis Giménez, todos con 12 producidas.

En la final bateó para promedio de .350, al disparar siete cohetes, incluidos cuatro jonrones en 20 turnos. Esa tremenda producción fue suficiente para ser designado como el Pelotero Más Valioso de la Gran Final.

El Magallanes mientras tanto para finalizar la temporada completó otra gran hazaña al imponerse en la Serie de las Américas sin contar con la participación de Leandro Cedeño.

Marzo es clave

Informes extraoficiales refieren que a partir del venidero mes de marzo los equipos comenzarán analizar la actuación realizada en la temporada 2025-2026. Asimismo, podrían comenzar a adelantar los cambalaches entre peloteros criollos necesarios para mejorar a los conjuntos en la venidera zafra.



Leones y Tiburones serían los equipos que podrían estar más necesitados de realizar esas gestiones, tras quedar eliminados para ir al Round Robin en la última zafra.