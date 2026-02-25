MLB: Vea a este pelotero del Magallanes robarse un jonrón en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Los peloteros pertenecientes a los Navegantes del Magallanes están viviendo un grandioso inicio de Spring Training. Y es que varios de ellos tienen la ilusión de poder ganarse un puesto dentro de sus respectivas organizaciones, algo que sin duda les permitiría debutar este 2026 en las Grandes Ligas.

Un salto de lujo

Para esta ocasión, la figura de la Nave en cuestión es Leandro Pineda. Recordemos que a finales de noviembre firmó contrato como agente libre con los Nacionales de Washington, quienes le dieron la invitación a los entrenamientos primaverales luego de cuatro años seguidos con el uniforme de los Phillies de Filadelfia.

El joven de 23 años sorprendió a todos sus compañeros durante el pasado sábado, cuando enfrentaron a los Astros de Houston. En dicho compromiso protagonizó una jugada de lujo en el jardín izquierdo, donde capturó un enorme elevado de Shay Whitcomb que estuvo a centímetros de convertirse en jonrón.

Hasta el momento, el también jardinero de los Navegantes del Magallanes solo ha tomado tres turnos en tres encuentros de Spring Training, y si bien no ha disparado imparables sí cuenta con una carrera impulsada y una anotada.