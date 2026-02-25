John Velázquez con la meta de acercarse a los 700 Graded Stakes ganados

Suscríbete a nuestros canales
La jornada selectiva en el hipódromo de Gulfstream Park tiene entre sus jockeys a uno considerado como uno de los más completos y laureados en la historia del turf de Estados Unidos y hablamos del puertorriqueño John Velázquez, quien tiene participación en siete Graded Stakes del sábado y además tiene la responsabilidad de un ejemplar en el Rebel Stakes G2 el domingo en Oaklawn Park.
- El primer Graded Stakes de Velázquez donde estará será en el Canadian Stakes G3 donde se subirá a Stars and Strides en una prueba de 1.700 metros en grama y que entrega un premio de $175.000 a repartir. Stars and Strides
- Luego, en la sexta competencia de la tarde del sábado, Velázquez participará en el Herecomesthebride Stakes G3 en el cual conducirá al purasangre Sapphire Beach (IRE) del trainer George Arnold II, y la prueba da un premio total de $200.000.
- No será hasta la décima carrera del sábado, donde John Velázquez volverá una selectiva de grado con el The Very One Stakes G3 de $175.000 en premios y llevará las riendas de Love Song.
- Seguidamente, será el turno del Davona Dale Stakes G2 de $5.000 en donde el ejemplar que montará Velázquez será Imperatrice del trainer Todd Pletcher.
- A continuación, será la edición del Honey Fox Stakes G3, de $175.000 en la cual, John Velázquez montará a Classic O del trainer Mark Casse
- Después será el turno que lleve las riendas de Without (IRE) en el Mac Diarmida Stakes G2 de $225.000 en premios, para finalizar el sábado en el Fountain of Youth G2 de $425.000 donde ira en el lomo de Jackson Hole, del propio Todd Pletcher.
- Para la jornada de competencias del domingo en Oaklawn Park, John Velázquez tiene hasta cinco compromisos de montas y la más importante será en el Rebels Stakes G2 de $1 millón de dólares donde montará a Class President, de la misma cuadra de Todd Pletcher.
