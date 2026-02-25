Javier Castellano a sacar toda su casta el sábado en los Stakes de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jockeys profesionales activos con más victorias conseguidas en pruebas selectivas o de grado en Estados Unidos es el venezolano Javier Castellano, quien junto al puertorriqueño John Velázquez y el norteamericano Mike Smith forman esa triada de dominio en el turf norteamericano.

Estados Unidos: Montas selectivas de Javier Castellano el sábado en Gulfstream Park

El primer compromiso selectivo del sábado para Javier Castellano será el Colonel Liam Stakes en la tercera del programa donde montará al potro de tres años I C Light del trainer Mark Casse en una prueba de 1.600 metros en grama con un premio de $200.000.

en la tercera del programa donde montará del trainer Mark Casse en una prueba de 1.600 metros en grama con un premio de $200.000. Luego en el Canadian Stakes en recorrido de 1,700 metros (grama), con un premio de $175.000 donde montará al purasangre Tiz Dashing (KY), del trainer Barclay Tagg, seguidamente, en el Herecomesthebride Stakes G3 será el turno de conducir a Connect the Stars en una prueba que tiene recorrido de 1.600 metros en grama y reparte $200.000 en premios.

con un premio de $175.000 donde montará al purasangre del trainer Barclay Tagg, seguidamente, en el Herecomesthebride Stakes G3 será el turno de conducir a Connect the Stars en una prueba que tiene recorrido de 1.600 metros en grama y reparte $200.000 en premios. A continuación, será el turno del Gulfstream Park Mile Stakes de 1.600 metros en arena, donde Castellano llevará las riendas de Fliyng Liam del trainer Nolan Ramsey donde se reparte un premio de $225.000.

donde Castellano llevará las riendas de del trainer Nolan Ramsey donde se reparte un premio de $225.000. Los Stakes del sábado continuarán con una nueva versión del The One Stakes G3 con un premio de $175.000 y Castellano será parte al montar al ejemplar Just Basking, pensionado del entrenador Ian Wilkes.

y Castellano será parte al montar pensionado del entrenador Ian Wilkes. Seguirán con el Davona Dale Stakes G2, donde el astro zuliano se subirá al lomo de Omaha Bay, también de la cuadra del entrenador Wilkes en una prueba que entrega $225.000 en premios.

donde el astro zuliano se subirá también de la cuadra del entrenador Wilkes en una prueba que entrega $225.000 en premios. Después, será el turno de la edición 2026 del Honey Fox Stakes G3 que entrega $175.000 y es una prueba de 1.600 metros (grama), donde el criollo llevará las riendas de Souper Zonda, de nuevo para la cuadra de Mark Casse.

que entrega $175.000 y es una prueba de 1.600 metros (grama), donde el criollo llevará las riendas de Souper Zonda, de nuevo para la cuadra de Mark Casse. En lo que será una de las pruebas de aliento del sábado, en recorrido de 2.200 metros en grama, lleva la edición de l Mac Diarmida Stakes G 2 en donde el venezolano se subirá al lomo de Padiddle de la entrenadora Elizabeth Dobles.

2 en donde el venezolano se subirá de la entrenadora Elizabeth Dobles. Por último, en la prueba de cierre de la programación del sábado, Javier Castellano montará a Lost Money en el Fountain of Youth G2 del trainer Juan Arias en una prueba que da $425.000 en premios y 100 puntos a los primeros cinco ejemplares de cara al Kentucky Derby.

Stakes adicional

Para el domingo en el recinto de Oaklawn Park se realizará una nueva edición del Rebel Stakes G2 en la cual Javier José Castellano participará con el ejemplar Strategic Risk por el millón de dólares en premios.