¡Increíble! Javier Castellano vuelve a lograr esta hazaña en Gulfstream Park tras 10 Años

Suscríbete a nuestros canales

Desde su llegada a Estados Unidos en 1996, Javier Castellano ha dejado una huella imborrable en la historia del turf estadounidense. Su primera victoria, obtenida el 31 de julio de 1997 a bordo de Phone Man, marcó el inicio de una trayectoria llena de logros destacados.

A lo largo de su carrera, Castellano ha sido galardonado con cuatro premios Eclipse Awards y ha alcanzado múltiples reconocimientos en los principales hipódromos del país. Estos méritos culminaron con su merecida incorporación al Salón de la Fama del hipismo, consolidando su legado en este deporte.

Javier Castellano, campeón del circuito de la Florida

Cuando comenzó su carrera, localizamos a Javier Castellanos en los circuitos de la Florida. Sin embargo, su capacidad profesional se disparó en el hipódromo de Gulfstream Park en 2012, cuando logró su primer título en este óvalo floridense. Esta racha se extendió hasta 2016 y fue de cinco títulos consecutivos, lo que estableció un récord para la fecha.

Período de tiempo en el cual ganó cuatro premios Eclipse seguidos como el mejor jinete en Norteamérica, un éxito reservado para los seleccionados. Después, en 2017, su nombre fue registrado de manera permanente en la historia al formar parte del National Museum of Racing and Hall of Fame.

Además, sus logros se suman al haber ganado 12 títulos como jockey más ganador de carreras en tres de los hipódromos más importantes de Estados Unidos: tres en Aqueduct, seis en Belmont Park, dos en Saratoga y uno de la NYRA en Nueva York.

Las cifras hablan por sí solas: 5,940 victorias oficiales y más de 415 millones de dólares en ganancias generadas por sus montas. Es, en la estadística histórica, uno de los jinetes más ganadores y el segundo con mayores ganancias acumuladas en el hipismo norteamericano, después del boricua John Velásquez.

Las victorias que forjaron historia luego de 10 años

Javier Castellano, quien arrancó la temporada invernal desde el primer día en el Championship Meet de Gulfstream Park, en Florida, ha sido constante visitante al parque de vencedores. La tarde del sábado 7 de febrero, consiguió cuatro victorias, que marcan un hecho histórico, un hito que no lograba desde el 2016, es decir, hace una década.

Estas victorias fueron con los ejemplares Samaritan’s Joy, Souper Quest, Ninja Star y Moon Spun, este de punta a punta en el Ladies’ Turf Sprint Stakes valorada en $125,000.

Castellano, como bien se indicó, no lograba esta hazaña desde el 17 de marzo de 2016, cuando visitó el “Winner Circle” o círculo de ganadores, cuatro veces: Quiet Force, He’s Cotton, Welcome Speech y Sweet Madea. Todas en pruebas comunes.

Antes de esa fecha, consiguió en dos ocasiones cuatro victorias en una misma cartelera. El 21 de febrero, lo hizo con Unified, Quick Release, Rhythm Queen y Recetrack Romance.

Luego lo hizo el 27 de febrero con Manhattan Dan, Majesto, Cathryn Sophia en el Davona Dale G2 y Convergente en el Palm Beach G3.

De esta manera, Javier Castellano tiene su mirada hacia las seis mil victorias de por vida en Estados Unidos.